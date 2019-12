Colapso climático y consumismos tóxicos

Publicada el 16/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 15/12/2019 a las 13:36

____________



Albino Prada es doctor en Economía, ensayista y miembro de ECOBAS.

El derroche energético de los países que llamamos desarrollados. Más bien estaría sustentado en dos curiosos supuestos: que en el Sur no imiten su modelo de consumo y que, al mismo tiempo, se facilite y aprovisione al Norte con sus reservas. Como se ve, un modelo que ofrece para la mayor parte de la humanidad escasez presente y escasez futura y, para el conjunto mundial agotamiento del recurso a no muy largo plazo.Por si fuera poco a este modelo energéticoEntre ellos unas emisiones de CO2 que estarían detrás de un efecto invernadero de consecuencias aterradoras. Impactos hoy aún limitados por la situación asimétrica de los consumos, ya que de reducirse la brecha de consumo entre ricos y pobres, se desencadenaría un colapso climático inimaginable.Solo en la segunda mitad del siglo XXCon cifras por habitante, asociadas al conjunto de todos los procesos industriales, de más de catorce toneladas en el Norte, frente a una cifra media mundial de algo más de cuatro toneladas, y de solo dos en el Sur.Cada habitante del Norte sextuplicaría, respecto a uno del Sur, no sólo la apropiación de energía acumulada en el pasado del planeta, sino también elPara visualizar la engañosa miopía de este modelo puede decirse que aprender a utilizar el carbón y el petróleo ha supuesto descubrir varios continentes (imaginarios y perecederos) preparados para la explotación humana.Si más atrás contrastábamos los consumos energéticos con las reservas petrolíferas conocidas, de lo que se derivaba una radical asimetría mundial, podemos añadir ahora otra asimetría para un paliativo o sumidero parcial de esas emisiones de CO2: las superficies forestales o boscosas. En el Nortemientras que en el resto del mundo es de algo menos de cuatro.Sin olvidar aquí la deforestación rampante a la que se someten países pobres abocados a obtener de ese modo recursos alimentarios inmediatos. Y ello a pesar de que, mientras que en la India dicho consumo se sitúe en cuatro kilos.(Fragmento del ensayo del autor titulado El despilfarro de las naciones