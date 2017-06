PSOE avisa a Podemos de que protestar no basta para desalojar al PP, que gobierna por su veto a Sánchez

El PSOE ha advertido este martes a Podemos de que "" de la protesta contra la corrupción del PP no basta para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa, que gobierna gracias al veto a Pedro Sánchez de Podemos, que sólo con su abstención en marzo de 2006 podría haber impedido reeditar el Ejecutivo conservador.Es más, los socialistas tienen la impresión de que esta moción sólo va a servir para generar más "frustración" en todos aquellos españoles que quieren un cambio, pues este debate parlamentario, hasta el momento, le está suponiendo una "inyección de oxígeno" al Gobierno en un momento en que parecía que estaba un poco", según ha expuesto el portavoz provisional parlamentario del PSOE en declaraciones a la prensa en el Congreso.Tras recordar que en la actualidad el Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con la estabilidad que le aporta el poder haber recabado los apoyos suficientes para sacar adelante su proyecto de presupuestos, ha llamado la atención a Podemos para decirle que iniciativas como esta moción de censura sólo contribuyen a "e" que aspira a un "cambio real, efectivo"."No sé que le interesa más (a Podemos), si la indecencia de este país o ponerse a la cabeza de la protesta, pero eso, la corrupción seguirá, el uso de las instituciones seguirá y las políticas regresivas seguirán", ha señalado Ábalos.El futuro secretario de Organización del PSOE cree que la moción de censura contra Rajoy presentada por Podemos tiene "" ya que en marzo de 2016 ya era por todos conocida la corrupción que salpica al PP."No entiendo cómo ha hecho falta otro año para darse cuenta de que la verdadera moción de confianza se produjo en 2016, donde la aritmética era más benigna que en esta ocasión, porque en esta ocasión hace falta una mayoría absoluta que de ninguna de las formas, ni aún subiendo nosotros, se podría conseguir", ha argumentado Ábalos."Pero en aquel momento, en 2016, solamente hacía falta una abstención, lo mismo que estamos dispuestos a", ha incidido Ábalos, convencido de que si entonces Podemos hubiera facilitado un Gobierno presidido por Pedro Sánchez se hubieran evitado "algunos escándalos" de corrupción y se podría haber iniciado una etapa de regeneración.En cualquier caso, Ábalos ha agradecido el "tono" empleado por Podemos para dirigirse al PSOE, pues refleja a su juicio un "". Ahora bien, ha querido dejar claro que para que las dos formaciones de izquierda puedan construir juntas una alternativa de Gobierno se necesitan "hechos", no sólo palabras y buenos propósitos.El portavoz socialista ha echado en falta en el discurso de Podemos más fundamentos que sostuvieran la crítica al PP, que excede la corrupción, como también ha resaltado que Iglesias no ha presentado un programa político "para el siglo XXI".Y es que Ábalos está convencido de que el verdadero motivo de la moción de censura es permitir a Podemos ocupar el "". "Al PP le viene bien (este debate). No sé qué pasa, que Podemos parece que está siempre dispuesto a echar un cable" al PP, ha abundado Ábalos.No obstante, el portavoz socialista ha criticado la "frivolidad" con la que ha intervenido Rajoy , al que le ha reconocido la capacidad de generar un efecto sorpresa al decidir replicar él mismo a la diputada 'morada' Irene Montero y al líder de Podemos y candidato alternativo de la moción, Pablo Iglesias.Pero Ábalos ha advertido al presidente de que hacer gala de un "trato frívolo" hacia el adversario político en la Cámara a veces puede llevar a "frivolizar sobre la realidad del país" y eso aleja a los responsables políticos de la ciudadanía.