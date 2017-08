Colau asegura que el Ayuntamiento no conocía ninguna alerta de un posible atentado

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , aseguró este jueves que el Ayuntamientode un posible ataque en La Rambla, ya que no recibió ninguna comunicación ni por parte de los Mossos d'Esquadra ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.En la Junta Local de Seguridad del 28 de junio, tanto Generalitat como Gobierno central y cuerpos policiales "manifestaron quede ninguna amenaza concreta y de ningún aviso específico", sostuvo Colau en declaraciones a Ser Cataluña recogidas por Europa Press."Quiero pensar que, si ni Estado ni Generalitat habían considerado necesario avisar a la ciudad de Barcelona, es que", resaltó sobre el aviso de un atentado en la Rambla que El Periódico asegura que comunicó la CIA en mayo, algo que el Govern y Mossos niegan "Nos consta que", añadió Colau, que explicó que en otros casos sí han recibido avisos por parte de los cuerpos policiales —a los que no dieron mucha credibilidad pero sí alguna, según la alcaldesa— y se tomaron medidas específicas.Del mismo modo, explicó que había contactado la mañana de este jueves con el consejero de Interior, Joaquim Forn , y con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo , para abordar el asunto y pedir "que se diera unaa la ciudadanía" y reforzar la coordinación."El Ayuntamiento ha venido trabajando de forma coordinada siempre con la Generalitat y el Estado" también después del atentado, subrayó la alcaldesa, quien llamó a la sociedad, a políticos y a medios de comunicación ay lanzar hipótesis si no están contrastadas.