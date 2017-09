Levy pide no caer en las provocaciones pese al "hostigamiento" del "totalitarismo" independentista

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy , pidió este sábado no caer en provocaciones pese alindependentista, asegurando que el Gobierno de España garantiza la "tranquilidad" en Cataluña , informa Europa Press."Basta ya de hostigamiento", exigió Levy a los independentistas, reivindicando valores como la convivencia, como raíz de la democracia española. Hizo una "llamada a la tranquilidad", considerando "fundamental" que a pesar de la "tensión emocional", los catalanesporque "una sociedad no puede fracturarse".Levy alertó contra las "amenazas" del totalitarismo, aludiendo a los señalamientos de discrepantes y "traidores", subrayando que "los independentistas no pueden dejar este legado" de quiebra de la democracia y de "imposición", tras lo que lanzó un mensaje para dejar claro que el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy , "no va a permitir que se tome por asalto la democracia de todos en Cataluña", es decir, que ", porque la Ley es la de todos, la que garantiza nuestra convivencia, y no la de unos pocos".La democracia permite "que todos podamos expresarnos dentro de las normas de convivencia sin que unos puedan imponer su propia voluntad", insistiendo en que lavan a respetarse "porque ahí va a estar Mariano Rajoy". Los independentistas "serán responsables de todo aquello que hagan para quebrar la democracia de todos".Andrea Levy visitó esta mañana Zaragoza, donde asistió a un mítin celebrado en el Parque de Atracciones con motivo del Día del Afiliado del PP, en el que han intervenido el presidente regional, Luis María Beamonte, y los presidentes provinciales, suspendiéndose a continuación a causa de la lluvia, por lo que Levy ofreció las declaraciones directamente a los medios de comunicación, momentos después.