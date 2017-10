Las cargas policiales en Cataluña protagonizan las portadas de la prensa internacional

Las cargas policiales en Cataluña copan este lunes las primeras páginas de varios de los principales periódicos extranjeros.El diario londinense Financial Times lleva a su portada los incidentes que tuvieron lugar este domingo en Cataluña bajo el titular "Cientos de heridos tras el ataque de la policía a los centros de votación".En su primera página el periódico británico The Guardian también hace alusión a la intervención policial en Cataluña. En su editorial, el diario británico subraya que "el Estado español ha perdido" y que España está en "crisis" aunque no lo reconozca su presidente.La fotografía de portada del británico The Independent también es para los disturbios en Cataluña. "Centenares de personas resultan heridas en un día de violenta confrontación"."España se desgarra con 850 heridos en los disturbios por el referéndum", puede leerse en la portada de The Times Para The Daily Telegraph la cuestión catalana y la violencia vivida este domingo se ha convertido ya en una "crisis europea"."Cataluña, golpe por la fuerza", titula el francés Libération , que lleva a su portada la imagen de antidisturbios de la Guardia Civil rodeando a un grupo de ciudadanos.