El secretario general del PSOE-M electo , José Manuel Franco, ha señalado este miércoles que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es una persona "muy válida" y que sería una "magnífica candidata" del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid,En los desayunos Babelia organizados por The Experience Club, el recién elegido líder de los socialistas madrileños ha sido preguntado por si tiene en su cabeza algún nombre para conseguirla Alcaldía de la capital y si Cristina Narbona sería una posible candidata para hacer frente a una hipotética candidatura de Manuela Carmena por Ahora Madrid. Franco ha indicado que en estos temas tiene que hablar siempre en condicional y que, además, hay que contar con la "predisposición" del candidato o candidata. En el caso de Narbona, ha señalado que esy que "sería una magnífica candidata si ella decide presentarse y los militantes del partido la votaran en primarias".Pero si no es ella, Franco está seguro de que el PSOE va a ser capaz de tener un candidato que "salga a ganar las elecciones" porque, hasta ahora, según ha reconocido, parecía que su partido "no salía a ganar" y eso no quiere "que se repita". "Somos partido de gobierno, queremosPreguntado por si tiene algún nombre en su cabeza para ello, ha respondido que no y ha admitido que una vez elegido secretario general del PSOE en Madrid, una de las primeras cosas que quieresobre todo, en el caso del Ayuntamiento.Y es que, como ya ha señalado en algunas ocasiones, en la Asamblea de Madrid tiene "más claro" que hay un "liderazgo indiscutible" del portavoz, Ángel Gabilondo, del que está "convencido" que será "el próximo presidente de la Comunidad de Madrid". En este punto, ha señalado que le gustaría que fuera el próximo candidato en 2019 pero queEn el caso de la capital, Franco ha hablado de quey que no ven una "línea clara" en el PSOE como "izquierda transformadora y realista". Por eso, ha insistido en que van a "asaltar los cielos" para recuperar el Ayuntamiento.