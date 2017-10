La "no declaración" de independencia

Albiol: "Ya no valen las medias tintas"

Llamadas al diálogo

Presiones a Rajoy

La primera reacción del Gobierno a la comparecencia dede este martes fue la de considerar que "la declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita"Poco antes, el president de la Generalitat había subido a la tribuna del Parlament para declarar la independencia de Cataluña y dejarla posteriormente en suspenso segundos después. Según sostuvo Puigdemont, asume "el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero, al mismo tiempo, se suspende durante el efecto de la declaración de independenciaEl Gobierno lleva meses insistiendo en que que para que haya diálogo Puigdemont y sus socios deben cumplir previamente la ley. También en las últimas semanas se ha considerado queFuentes del Ejecutivo consideran que no se puede aceptar dar validez a la, suspendida por el, ni mucho menos dar validez a un recuento de un referéndumTampoco es admisible, señalan,Desde los pasillos del Congreso de los Diputados, donde en la tarde de este martes arrancaba el pleno de esta semana, el titular de Justicia manifestaba que el Ejecutivo no puede dar por válida "una no declaración de independencia". "Hay un conjunto de elementos que no podemos dar por válidos", resumía Rafael Catalá.El equipo deestudia una posible comparecencia en las próximas horas paraMientras, desde el PP de Cataluña, su presidenteaseguró en su turno de palabra en el Parlament que "el Estado de Derecho y la democracia no van a permitir la independencia de Cataluña, ni con su declaración, ni por etapas, ni en diferido" y pidió a Puigdemont y al vicepresidente, Oriol Junqueras, "que renuncien a consumar el golpe al estado democrático"."Ahora ya no valen las medias tintas.El juego de las piruetas semánticas ya no es ni aceptable, ni posible", advirtió."¿De qué quiere que dialoguemos? ¿De cómo volamos la soberanía nacional? ¿De si esa voladura la hacemos en dos, cuatro u ocho meses?, preguntó a Puigdemont.Las horas previas a la comparecencia deen el Parlament vinieron marcadas este martes por múltiples llamadas al president por parte del PP y del Gobierno para que reconsiderara su anunciada intención de hacer unaMientras el presidente del Gobierno se despejó la agenda para estar pendiente de los acontecimientos en Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno,, acudió a las 16.00 horas al pleno del Senado para responder a las preguntas de la sesión de control al Ejecutivo.de Puigdemont y del resto de miembros del PDeCAT para no llevar a Cataluña a lay la "ruina" con una declaración de independencia.Están a tiempo de reflexionar, de tomar una decisión justa y no hacer lo que ustedes quieren sino lo que necesita el pueblo de Cataluña, reflexión, tranquilidad y sosiego, y no la fractura y la ruina, que es lo que hoy pueden ofrecerle si no vuelven a la legalidad y la democracia. Apelo a su conciencia", dijo al senador del PDeCAT,sostuvo que el Ejecutivo defiende la unidad y la soberanía del pueblo español. "No cabe mediación entre la ley y la desobediencia ni entre la democracia y la imposición", advirtió. "Y ustedes hace mucho tiempo que están en la imposición", sentenció.Tras responder en la sesión de control al Gobierno en el Senado, la vicepresidenta se trasladó al complejo de la Moncloa, donde había convocad, el órgano que prepara y organiza los acuerdos que van a ser llevados alEn la noche del 1-O el presidente del Gobierno leyó una declaración institucional en la Moncloa en la que avanzó que iba a solicitar comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar las actuaciones del Gobierno ante el llamado desafío soberanista de Cataluña.No habrán transcurrido todavía 24 horasEn las últimas semanas, el presidente del Gobierno ha intentado mantener a flote el bloqueen lo que a la respuesta al llamadose refiere y, al mismo tiempo, lanzar el mensaje de que sabía lo que se tenía entre manos a aquellos sectores de su partido y su electorado que estaban molestos por no haber aplicado ya el artículo 155 , unas presiones a las que también se sumó, con más insistencia la última semana, la formación dePero el malestar no sólo tenía relación con la no suspensión de autonomía de cataluña por parte del Gobierno. También se ha puesto el foco en lo ocurrido el 1-O. El Gobierno y el PP vieron cómo su discurso de los últimos meses se caía después de que ese domingo hubiese urnas y se votase, algo que se dijo que jamás ocurriría. También dieron la vuelta al mundo las imágenes de lascuando se había asegurado que no iban a producirse enfrentamientos entre las