Anticapitalistas muestra su rechazo al nuevo plan económico "impuesto" por Montoro y acusa a Carmena de "no presentar batalla"

El sector anticapitalista de Podemos ha mostrado este martes su rechazo al nuevo plan económico-financiero (PEF) "impuesto por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro", y aprobado este lunes por el Ayuntamiento de Madrid, al tiempo que acusan a la alcaldesa, Manuela Carmena , deEn un comunicado recogido por Europa Press, los anticapitalistas lamentan elque supone el PEF para una ciudad "en superávit" y que tenía "la posibilidad de ensayar una política diferente a la austeridad neoliberal"., ya que mientras relaja las normas austeritarias en las instituciones que gobierna el PP, ataca con dureza a Madrid para disciplinar al ayuntamiento que ha sido el más genuino representante del Sí se puede", sostienen desde este sector de Podemos.Además, Anticapitalistas asegura que ", entendida como una serie de políticas económicas y sociales que democraticen la ciudad redistribuyendo el poder entre sus vecinos, quitándoselo a los poderes económicos para dárselo a los barrios y a la gente trabajadora".Por otra parte, critican la aceptación del PEFen la que Ahora Madrid contó con el apoyo del PP , lo que "supone un punto de inflexión sobre el que abrir una reflexión".En primer lugar, defienden que, como prorrogar el presupuesto de 2017 y seguir negociando "mientras se impugna en los tribunales la interpretación discrecional de la regla de gasto que hace el PP". "Está claro que las batallas que no se dan son guerras que se pierden, y aquí el PP lleva tiempo en guerra", apostillan."Por desgracia, Carmena y la mayoría de concejales de Ahora Madrid no han optado por explorar estar vía, sino por destituir a Carlos Sánchez Mato ,al que enviamos toda nuestra solidaridad, y aceptado el PEF, negando la derrota política que supone", aseguran, al tiempo que sostieneny a que en 2019 vuelva a gobernar la derecha".Para ello, afirman que "es el momento de retomar con fuerza la, ya que con una victoria electoral no basta para impulsar la transformación social". "Aquí no se rinde nadie. Comienza una nueva fase y no renunciamos a la lucha. Porque sabemos que sí se puede, comencemos a organizar el atreverse", concluyen.