José Enrique Abuín Gey, conocido como Quique el Chicle,esta madrugada de 31 de diciembre que había arrojado a Diana Quer a un pozo de una fábrica de Asados (Rianxo) que llevaba cinco años abandonada y que, desde entonces, era un punto habitual para esconder alijos del trapicheo de droga, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.Las pruebas de ADN que se realizarán en el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) determinarán si el Chicle, como creen los investigadores, actuó solo para secuestrar a Diana Quer,de esta nave usada habitualmente como tapadera para el trapicheo de drogas.En el pasado el inmueble fue una fábrica de gaseosas y luego se usó para la venta de muebles. También eraHa sido aquí donde agentes de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) localizaron restos humanos en el pozo de la nave.El ministro del Interior,ha agradecido la “profesionalidad” de la Guardia Civil, que ha confirmado oficialmente el hallazgo del cuerpo que “con toda probabilidad” es de la joven madrileña Diana Quer, desparecida en A Pobra do Caramiñal el 22 de agosto de 2016.Los agentes de la Guardia Civil se presentaron en la nave a las cinco de la madrugada de este domingo, 31 de diciembre, dos días después de que detuvieran al Chicle, un vecino de Rianxo con antecedentes por tráfico de drogas, porLa Unidad Central Operativa (UCO) lo tenía en su lista de sospechosos desde el primer momento, principalmente porque había sido relacionado en el pasado conEl cuerpo de Diana Quer,ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), donde se le practicará la autopsia. Será entonces cuando se confirme que el Chicle actuó solo y que maniató y estranguló a Diana la noche del 22 de agosto de 2016.Según fuentes de la investigación,La autopsia determinará asimismo si hubo o no violación.De hecho, su defensa no reconoce a este vecino de Rianxo comoy alegará que la muerte de Diana Quer se produjo por accidente.Los investigadores de la UCO y de la Policía Judicial de la Comandancia de A Coruña también se han llevado del domicilio del sospechosoel coche que podría haber utilizado el día de los hechos.En paralelo, la Guardia Civil ha trasladado al Chicle a su domicilio de Outeiro, en Rianxo, para llevar a cabo un nuevo registro en la vivienda familiar, y de ahí a dependencias de la Guardia Civil en A Coruña. Su mujer, Rosario R., también fue detenida, aunque quedótras tumbar la coartada sobre lo que hizo la noche en la que desapareció Diana Quer, cuando la joven volvía de las fiestas de A Pobra do Caramiñal.A la confesión de Rosario se unió horas después, ya de madrugada, la de el Chicle, que guió a los investigadores a la nave de Rianxo, a 200 metros de la casa de sus padres. La nave se encuentra a su vez aiPhone 6 de color blanco de Diana Quer el 27 de octubre de 2016, y a tres kilómetros de Outeiro, donde vive el Chicle.Desde la desaparición de la joven se activó unformado por guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de A Coruña.Junto a estos agentes, han participado también activamente en la búsqueda efectivos de Unidades territoriales de Seguridad Ciudadana, USECIC, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). Además, se cuenta con el apoyo de los agentes de la Policía Local, miembros de Protección Civil, la unidad de retén de incendios de la Infantería de Marina y multitud deque se fueron sumando a la búsqueda.La investigación está judicializada en el(A Coruña), auxiliado por el número 3 en funciones de guardia.