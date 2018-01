Aún no se sabe cuándo será el pleno

Reuniones con presidentes de gobierno, no de parlamentos

Renuncia de Forn al acta de diputado

El Gobierno de Mariano Rajoy ha admitido este martes que no ve recurrible la firma de la propuesta de investidura de Carles Puigdemont que ha realizado el presidente del Parlament, Roger Torrent, pero ha señalado que la estudiará porque estáde la Cámara autonómica.Un día después de que Torrent anunciase que Puigdemont era el candidato , ha firmado esa propuesta de investidura y la ha publicado en el Butlletí Oficial del Parlament (Bopc), ha informado la Cámara en un comunicado recogido por Europa Press. La incógnita es si la investidura será, ya que Puigdemont será detenido si regresa a España.El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha indicado que se trata del "acto comunicado" este mismo lunes por Torrent que "hoy se ha publicado". "A partir de ahí, lo que vamos a estudiar es la posibilidad de que una persona que hasta ahora ha manifestado toda su voluntad de, eso es posible con el Reglamento del Parlament en la Cámara y el informe de los letrados", ha manifestado en los pasillos del Congreso.Tras señalar que no es posible la investidura de Puigdemont, Ayllón ha subrayado que está "absolutamente pendiente" de los pasos que se van dando en el Parlamento de Cataluña para actuar cuando haya actos que no estén de acuerdo con la Constitución y el reglamento., ha apostillado.Preguntado entonces acerca de si no es recurrible esa firma de la propuesta de Puigdemont como candidato, Ayllón ha asegurado que aún—tiene de plazo máximo hasta el día 31 de enero— ni en qué "circunstancias" se celebrará.. Hoy sabemos una cosa y esa cosa hay que ver qué consecuencias tiene. En el momento en que haya un acto jurídico que podamos recurrir, evidentemente lo haremos", ha manifestado Ayllón, poco después de conocerse que será el nuevo jefe de gabinete de Mariano Rajoy en sustitución de Jorge Moragas.Ante la carta que Torrent ha enviado a Rajoy para hablar de la situación en Cataluña, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha señalado que "se ha recibido hoy" y. Sin embargo, no ha querido precisar en qué términos, ya que, según ha dicho, lo "lógico y razonable" es que primero lo sepa la persona a la que va dirigida esa misiva.En cuanto a si vería razonable esa reunión entre Rajoy y Torrent, Ayllón ha afirmado que "generalmente" esas reuniones son con. "No recuerdo reuniones del presidente de Gobierno de España ni en esta fase ni en otra con presidentes de Asambleas legislativas de comunidades autónomas", ha agregado.A su entender, lo que debería hacer Torrent es "hacer todo lo posible" para que en el "menor plazo posible" haya un presidente de la Generalitat que respete la Constitución y las leyes, permitiendo así "entre el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Generalitat".Después de que el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Form haya anunciado que renuncia al acta de diputado en el Parlament para preparar mejor su defensa y poder salir de prisión, Ayllón ha dicho que sony, por tanto, "nada que decir al respecto"."Es, en este caso de cualquier parlamento, de renunciar a su acta si consideran que eso es lo mejor para su organización política, para su situación personal o para lo que consideren oportuno", ha concluido.