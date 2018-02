El CIS mantiene al PP como primera fuerza y coloca a Cs como tercer partido

Evolución

Ciudadanosy se coloca ya en la tercera posición según el último sondeo del CIS, publicado este lunes [consultar, aquí ]. Con el 20,7% de los sufragios la formación de Albert Rivera supera por primera vez a Unidos Podemos, a pesar de que sube 0,5 puntos respecto al barómetro del pasado octubre y se haría ahora con el 19% de los votos. Es la primera vez que el partido naranja adelanta en un sondeo del CIS a la formación morada y sus confluencias desde las generales de 2016.La subida de Ciudadanos hace perder fuerza a PP y PSOE. Los conservadores pierden 1,7 puntos desde octubre, aunque a pesar de ello siguen siendo primera fuerza (26,3%). Los socialistas, tras haber ganado terreno en el sondeo de julio de 2017, el primero tras el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general, sufren un nuevo descenso. En este caso, de 1,1 puntos respecto al pasado octubre. No obstante, se mantendrían en segunda posición con el 23,1% de los apoyos aunque, eso sí, a poco más de dos puntos de distancia de Ciudadanos. Por su parte, los partidoscatalanes en el Congreso suben unas décimas: ERC pasa del 2,7 al 3,4% y el PDeCAT del 1,6 al 2%.El crecimiento del partido naranja permitiríaen unas elecciones generales, una tendencia ya apuntada en el sondeo del pasado octubre. Entonces, la suma del PP y Ciudadanos alcanzaba el 45,5% de los votos, por el 45,2% de las izquierdas. Ahora, la suma de los apoyos de las formaciones de Rajoy y Rivera alcanzaría el 47%, por el 42,1% del respaldo que lograrían Sánchez e Iglesias. La brecha entre ambos bloques, de 4,9 puntos, es la segunda más grande de la legislatura.En julio de 2017, la suma de las derechas tenía el 43,3% y las izquierdas subieron hasta el 47,8%. Tres meses antes, en abril de 2017, las derechas estaban por delante: 46,4% contra 42,5%. Igual situación en enero de 2017: 45,4% contra 42,9%. El de julio de 2016, justo después de las elecciones generales, el CIS daba igualmente ventaja a la alianza de derechas: 44,5%, contra el 44,9% de la posible suma de izquierdas.Elganaría unas elecciones generales con el 26,3% de los votos, si bien los conservadores tendrían el peor resultado de la legislatura. En todo caso, mantendrían la primera fuerza a pesar de que obtendrían 6,7 puntos menos que en los comicios de 2016 y 2,4 puntos menos que en los de diciembre de 2015.Por detrás, en segunda plaza, elconsolida la tendencia a la baja que inició en el sondeo del pasado octubre tras haber recuperado algo de fuelle con el regreso de Sánchez al liderazgo del partido. Los socialistas obtendrían ahora el 23,1% de los votos, 1,1 puntos por debajo del resultado del pasado octubre (24,2%). No obstante, logran situarse por encima del 20%, porcentaje que no alcanzaron en los sondeos de octubre de 2016 (17%), enero de 2017 (18,6%) y abril de 2017 (19,9%)., con el 20,7% de los votos, se situaría en tercer lugar por primera vez en lo que va de legislatura. Los de Rivera no han parado de crecer en el último año y ahora suben 3,2 puntos con respecto a octubre de 2017, cuando cosecharon el 17,5% de los apoyos. Su resultado sería 7,7 puntos superior al logrado en las generales de junio de 2016.A pesar de que mejoraría cinco décimas respecto al sondeo del pasado octubre, el ascenso de Ciudadanos llevaría aa la cuarta posición por primera vez en esta legislatura, con el 19% de los apoyos. El pasado julio la suma de votos de Unidos Podemos, Compromís, En Común Podem y En Marea alcanzó el 20,3%, en abril el 19,7%, y en enero el 21,7%. Obtendrían 2,1 puntos menos que en las elecciones de 2016.