Rubalcaba advierte al PSOE de que "no puede descuidarse" porque Ciudadanos le quita votos

Cs, "antibiótico de amplio espectro"

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha avisado a los socialistas de queporque"tiene votantes de amplio espectro" y no solamente quita votos al PP, sino también al PSOE. "Coge por todos los sitios", ha recalcado."El grueso del voto que está subiendo Ciudadanos viene del PP,. Yo siempre he dicho que el PSOE no puede descuidarse porque es verdad que también está comiéndoles voto", ha afirmado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, preguntado por la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la quey se aúpa a la tercera plaza adelantando a Unidos Podemos y sus confluencias, al mismo tiempo que se acerca al PP y al PSOE.El sondeo del CIS conocido este lunes, el primero desde las elecciones catalanas del 21 de diciembre, vuelve a situar al PP como primer partido en estimación de voto, pero cosecha su peor dato de la legislatura y sólo aventaja en 3,2 puntos al, que mantiene la segunda posición peroy marca un 23,1%.Rubalcaba, que ha hecho hincapié en que las encuestas sólo "marcan tendencias", ha avisado de que el partido de. En este sentido, ha destacado que, según el CIS, un "30 por ciento" de los votantes de la formación naranja se ven "social demócratas y de centro izquierda". "Saber lo que piensan tus votantes de la posición que ocupas es fundamental y, en este caso, es verdad que Ciudadanos tiene un votante de amplio espectro, es un antibiótico de amplio espectro", ha subrayado.Pero ha insistido en que le "come" votos especialmente a los conservadores, a quienes les "" porque "le pelea" su discurso, ha reiterado.En opinión de Rubalcaba, el aumento de votos a Ciudadanos e incluso su victoria en las últimas elecciones catalanas se debe a su. Para el exlíder socialista, el partido de Albert Rivera consiste en decir que son "los más antinacionalistas de todos porque nunca han pactado con ellos".De los resultados del CIS, el ex secretario general del PSOE también ha recalcado que los ciudadanos siguen viendo como. Y ha defendido la necesidad de reformarlo para "ganar" a los independentistas, "no para contentarles".Dicho esto, ha apuntado que él, de ser el líder de Podemos, Pablo Iglesias,porque la defensa de un referéndum en Cataluña "sale mal" en el sondeo del CIS: "Es el 10 por ciento. Muy poca gente", sostiene.