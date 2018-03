Camps: "Si Costa hubiera ido a Génova me habría llamado el presidente, con el que tenía y tengo muy buena relación"

ha negado tajante no solo haber dado cualquier instrucción para que contratistas públicos de la Generalitat asumieran el pago de facturas electorales del PP sino que ha refutado la confesión de su antiguo número dos,Camps, que ha declarado en, lo ha hecho en los siguientes términos: si como aseguró durante la declaración en la que confesó los delitos que le atribuye la Fiscalía, Costa hubiera avisado a Luis Bárcenas de que habíaa determinados empresarios esas facturas, los "interlocutores" de Camps en la dirección nacional del PP le habrían llamado directamente a él. "Si esa conversación ser hubiera producido y el señor Costa le hubiera dicho al señor Bárcenas o al ordenanza o a un señor que pasara por allí que había problemas en el PP valenciano, quien fuera habría ido al presidente o al secretario general y se lo habría contado. Y el presidente o el secretario general, que eran mis interlocutores, me habrían dicho que no era la forma corrrecta de actuar".En otro momento de la declaración, Camps ha repetido casi palabra por palabra ese mensaje pero con un añadido: que se habría enterado el presidente, con el que "en aquel momento yuna muy buena relación".El hombre que hasta 2011 y durante ocho años presidió la Generalitat valenciana se ha esforzado en minimizar la envergadura de los trabajos desarrollados por Orange Market, la filial valenciana de Gürtel, y la solidez de su relación personal con, El Bigotes, el hombre de Francisco Correa en Valencia. Cuando el abogado de El Bigotes ha sacado a colación la llamada interceptada por la Policía en diciembre de 2008 y en la que Camps se refería a él como "amiguito del alma", Camps ha dado el siguiente argumento: utilizó esa expresión "porque era Nochebuena". Y le pidió "lealtad" por esto:Cosas buenas, cosas bonitas".Según el testigo, fue su antecesor en la Generalitat,, quien en 2002, durante la precampaña para las elecciones que en 2003, aquellas que auparon a Camps al Gobierno valenciano, propició el desembarco de Álvaro Pérez como encargado del montaje de actos electorales.Ahora imputado en tres nuevas causas judiciales, Camps resultó definitivamente absuelto en 2013 del llamado caso de los trajes, la pieza derivada de Gürtel con menor relevancia penal y la única en la que fue investigado. Jamás, ha dicho, se preocupó de saber si los empresarios quevalenciano obtuvieron contratos públicos de la Generalitat.