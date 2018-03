Una marea de pensionistas toma Madrid: "Estamos más enfadados de lo que estábamos hace una semana"

Sánchez acusa al Gobierno de "destruir" las pensiones

Volvió a llover en Madrid, y los pensionistas volvieron a las calles. El objetivo, el mismo: exigir al Gobierno unasanunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy para este año. "Una subida de mierda", comentaron los manifestantes más madrugadores congregados desde las 10.15 en la Puerta del Sol. Los corrillos que se formaron antes del comienzo de la marcha –convocada–, que en un principio partiría desde Neptuno, aunque al final salió desde la céntrica plaza, mostraban la indignación que, desde el pasado 22 de febrero, llevan mostrando los jubilados en las calles de las principales ciudades españolas "Quiero que mis hijas y mis nietas tengan un futuro mejor que el que tengo yo. Todo lo que teníamos ganado", comentó Magdalena, una de las concentradas. A su lado, José, repetía la misma idea: "En poco tiempo, estamos viendo cómodurante muchísimos años". Por eso, por lo que consideran que es un desmantelamiento del sistema público de pensiones, mandan un mensaje claro al partido del Gobierno: "Que cumpla con los pensionistas, que esto no lo vamos a consentir. Vamos a estar desde ahora y hasta que lleguen las próximas elecciones en la calle. Nos están dejando limpios los bolsillos", criticó José. Y lo volvió a repetir: "".Pocos minutos antes de las 11.00, cuando estaba previsto que la columna echara a andar, y a medida que comenzaba a llover con más fuerza, los congregados comenzaron a andar hacia la calle Carretas. Los gritos de "" y "", los lemas que llevan semanas coreando en las calles, les acompañaban. Y cada vez se sumaban más personas.La convocatoria se produjo sólo tres días más tarde de que el Congreso debatiera en un Pleno monográfico el futuro de las pensiones. Tal y como anticipó Moncloa, las propuestas: Rajoy tan sólo ofreció subir las pensiones mínimas y las de viudedad, pero sin concretar en qué cuantía. Además, prefirió plantear deducciones fiscales a los pensionistas antes que aumentarles las prestaciones. Y esto, lejos de apaciguar, ha enfadad aún más a los jubilados."A partir del miércoles, nuestro enfado ha sido aún mayor. No se puede mentir con el descaro con el que lo hace este presidente del Gobierno", criticó, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Madrid. "No puede decir que mientras él esté en el Gobierno los pensionistas no vamos a perder poder adquisitivo, porque hemos perdido más de un 6,4%", añadió. Lo que ocurrió en la Cámara, para él, fue una burla a los miles de pensionistas. "Encima, se ríe de nosotros cuando llega a un Pleno para discutir las pensiones y ni siquiera se vota nada.", concluye."El debate no ha cambiado nada, siguen con sus engaños", coincide, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Madrid. "No hablaron nada sobre que el 0,25% no se puede consentir después de cinco años que lleva este señor en el poder. Es una, si es que se le puede llamar así", criticó.El secretario general del PSOE,, que acompañó a los manifestantes,económica y le exigió que garantice "unas buenas pensiones", algo que entiende que debería ser "la principal tarea" del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Según Sánchez, el Gobierno "abandonó" a los pensionistas subiendo solo un 0,25% las pensiones, y recalcó que los pensionistas son quienes "construyeron" España, mientras que el Gobierno es el que está "destruyendo" sus pensiones, según informó Europa Press.Por ello, llamó a asegurar "la viabilidad presente y futura" de las pensiones e instó a las demás generaciones a sumarse a las reclamaciones de los jubilados. "Todos aspiramos a ser pensionistas;", apuntó.Los madrileños tendrán otra oportunidad esta tarde para reclamar al Ejecutivo el blindaje de sus pensiones. La–que tuvo la mayor capacidad de convocatoria en las demás concentraciones–, citó a los pensionistas, desde donde partirán hacia la Plaza de Neptuno.Los motivos por los que marcharán por separado son organizativos y políticos. Los sindicatos reclaman que se vuelva ay, además, exigen lapor la mayoría absoluta del PP. Esta, además de desvincular la revalorización de las prestaciones a la subida de los precios –provocando la pérdida de poder adquisitivo de estas personas–, supuso la creación de un ajuste automático llamado factor de sostenibilidad, que recorta las pensiones según aumente la esperanza de vida, por un lado, y de acuerdo con la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, por otro. Por eso, desde hace cinco años, las pensiones sólo han subido un 0,25% anual, el mínimo legal mientras persista el déficit de la Seguridad Social. La Coordinadora, por su parte, además de compartir estos objetivosy pideel Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que contó con la aprobación de CCOO y UGT.