Pedro Sánchez ve al PSOE como "primera fuerza" en las municipales tras el "castigo" de Rajoy a los ayuntamientos

Municipalismo y II República

Educación

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , afirmó este sábado en Cantabria que el Gobierno de, lo que "significa castigar a los ciudadanos", y se mostró "convencido" de que el Partido Socialistaen las próximas elecciones municipales, informa Europa Press.Añadió que "castigar" a los ayuntamientos no es "baladí", porque supone "paralizar cosas tan esenciales para el día a día de los ciudadanos como la movilidad urbana o la limpieza viaria", o la construcción de escuelas infantiles y la mejora de los colegios.A la vez, Sánchez desgranó algunos compromisos de gobierno del PSOE como hacer de la educación pública "la joya de la corona" del Gobierno; construir "una causa nacional para"; la derogación de la reforma laboral y crear unpara financiar el déficit de la Seguridad Social."Rescate por rescate, es de justicia social", dijo sobre este último compromiso, tras considerar "indigno" que las pensiones. Sánchez abogó por racionalizar el gasto en la Seguridad Social sin aumentar las cotizaciones y creando este nuevo impuesto.El secretario general de los socialistas ha realizado estas afirmaciones en la clausura de una jornada sobre municipalismo que el PSOE de Cantabria ha celebrado en Cartes, donde a la vez los socialistas conmemoraron el aniversario de la II República Sánchez puso en valor "las aportaciones que el PSOE hizo a la II República" y dijo que la "conjunción de municipalismo y evocación de la República" en esta jornadaEl líder del PSOE reivindicó durante su intervención la acción política de los alcaldes socialistas, que "contra viento y marea, en plena crisis y con el desamparo" del PP, impulsaron planes de empleo y políticas de protección social".Por ello, defendió que la sociedad española necesita más alcaldes y concejales socialistas, y reivindicó que "no es lo mismo quién gobierne", porque "no es lo mismo poner que quitar camas en hospitales públicos".Sánchez afirmó quees la principal diferencia entre la izquierda y la derecha, y reivindicó ue "la patria de los socialistas son las aulas de los colegios públicos que construye, las camas de los hospitales y los centros de mayores que abre donde gobierna".Por otro lado, el secretario general del PSOE volvió a criticar la reforma laboral del PP; el recorte de los Presupuestos del Estado en políticas activas de empleo; y reprochó a Rajoy que se mostrara "consternado" por la realidad laboral de las camareras de hotel, las Kellys , "provocada" precisamente por la reforma laboral del PP.También explicó la decisión del PSOE de levantarse de la mesa de negociación del pacto educativo , que según dijo responde a la postura del Gobierno, que plantea. Sánchez afirmó que con ese planteamiento financiero "el PSOE no tiene más que hablar", y que se volverá a sentar a negociar, "que es donde está la media europea".Añadió que el PSOE no acepta un modelo educativo queen función de la capacidad económica de las familias, y dijo que si su partido llega al Gobierno, "harán del sistema educativo la joya de la corona", no sólo por "una cuestión de equidad" sino porque es "la mejor inversión".