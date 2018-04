La AVT critica la "farsa" de una ETA que equipara a víctimas con terroristas sin colaborar con la justicia

"Falta crítica política"

"El perdón tiene que venir acompañado de colaboración con la Justicia"

María del Mar Blanco: "El comunicado de ETA llega tarde y no cumple con las expectativas de las víctimas del terrorismo. Hablan de conflicto y la realidad nos dice que sólo han existido víctimas y verdugos" https://t.co/M7BDkpbvGg pic.twitter.com/xzbZ1MLy0W — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 20 de abril de 2018

"Inaceptable" que ETA "divida a las víctimas entre culpables e inocentes"

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ( AVT ) ha pedido este viernes al Gobierno que freneque ha difundido un comunicado en el que pide perdón por el daño causado, pero, consideran, lo hacey sin asumir responsabilidades individuales para esclarecer los atentados pendientes de resolver.En un comunicado, la AVT considera que ETA trata de "diluir su verdadera responsabilidad" en los más de 50 años de terror en un comunicado en el que reconoce el daño causado y pide perdón a las víctimas, aunque haciendo diferencias entre ellas y justificando su nacimiento como organización criminal, que relaciona con "un sufrimiento que tendría sude Gernika ".La asociación mayoritaria de víctimas subraya que ETA "en ningún momento hace autocrítica", "justificando con ello el, defensivo y fruto de una conflicto inexistente e inventado" por una banda terrorista que trató sin éxito de "imponer su proyecto totalitario y manipular la historia".La AVT critica que ETA se permitade sus acciones criminales para hablar de aquellas "que no tenían una participación directa en el conflicto" en el que dicen que participaron "obligados por las necesidades".En este sentido, piden al Gobierno que "neutralice esta campaña propagandística con la única finalidad de venderse a la comunidad internacionaly, de esta manera, forzar a los Estados español y francés a ceder en sus reivindicaciones", entre ellas el acercamiento de presos al País Vasco.La AVT exige la, así como el desmantelamiento de las estructuras terroristas. "La única declaración que esperamos de ETA es aquella en la que se reconozca como la principal vulneradora de derechos humanos en el País Vasco y en el resto de España durante décadas. Que reconozca que el uso de la violencia no tiene justificación alguna. Y que haga autocrítica de su pasado criminal", concluye la asociación.El periodista y víctima de ETA Gorka Landáburu , por su parte, ha considerado que el comunicado difundido este viernes por la banda terrorista es "el más importante y crítico" que ha hecho la organización, aunque aún "" y emplaza a la izquierda abertzale a hacerla.en el tiempo y espero que la izquierda abertzale lo haga" ha señalado en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, en las que ha dicho además que ETA "tiene cuentas pendientes con la sociedad". Para Landáburu, "" este comunicado. "Pero ETA desaparece definitivamente y es lo que queríamos desde hace mucho tiempo", ha planteado. Rosa Rodero , también víctima de ETA, que asesinó a su marido, un miembro de la Ertzaintza en 1993, afirma que el comunicado"Ya no tiene solución, lo que ha pasado ha pasado. Yo miro más por el futuro y porqueMi marido no está y no me lo pueden devolver, lo que siempre he pensado es en el futuro en mis hijos mis nietos, esa paz que hemos querido toda la vida y ahí la tenemos", ha señalado en la SER.En su opinión, se trata "sin más", de. "Son los pasos que se están dando, que se están alargando en el tiempo y entiendo que el tema de los presos es lo que está llevando a que se esté alargando", ha comentado.Asímismo, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y hermana del concejal asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco,, ha asegurado este viernes que el comunicado difundido por la banda terrorista es fruto de su derrota y dice que no le sirve el perdón, porque distingue entre las víctimas que "se merecían la bomba" y las que no, y porque el gesto "debe venir acompañado de"."El perdón se tiene que traducir en la colaboración con la Justicia.porque es fruto de su derrota", ha subrayado Maria del Mar Blanco. En una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, ha declarado que el comunicado de ETA "del terrorismo, porque sigue utilizando el mismo lenguaje que han utilizado durante años para causar dolor".En esta línea, ha afirmado que le parece "vergonzoso" que se haga una distinción entre víctimas porque, según ha dicho, "de la oposición totalitaria y mafiosa llamada ETA", que ha pedido disculpas explícitamente, como reza el comunicado, a aquellos damnificados que "no tenían una participación directa en el conflicto".Blanco ha dicho que esperaba que la banda terrorista "hiciera un llamamiento a los suyos para que dejen de hacer actos de bienvenida a los terroristas" y ha pedido que "dejen de utilizar palabras que". "Nos tienen que dejar a los demócratas, a los que hemos defendido el Estado de Derecho, la construcción de ese", ha subrayado Maria del Mar Blanco.En la misma línea, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco ( Covite ) ha consideradoy ha exigido a la banda terrorista que "esclarezca los crímenes sin resolver y la ubicación de las víctimas desaparecidas".En un comunicado , Covite ha criticado que ETA "pida perdón" sólo a aquellas que "no tenían una participación directa en el conflicto". A juicio del colectivo, esta postura "implica laen el contexto de un conflicto inexistente que ETA se empeña en mantener para fundamentar su historia y difuminar su responsabilidad sobre los crímenes cometidos"."ETAen la imposición de un proyecto totalitario al que ni los terroristas ni su brazo político han renunciado", ha afirmado Covite.Además, ha advertido de que "enunciarsignifica insultar a las víctimas del terrorismo y a toda la sociedad". Para Covite "la única aportación que ETA puede hacer a la sociedad a la que lleva golpeando medio siglo es esclarecer los más de 400 asesinatos que quedan sin resolver y dar la ubicación de los cadáveres de las víctimas desaparecidas".Por otro lado, ha opinado que el hecho de que ETA quiera "representarque se prolongue con comunicados y actos públicos con supuestos avales internacionales" demuestra que "la banda terrorista quiere sacar rédito de su final". "El final de una organización terrorista verdaderamente arrepentida tendría que ser discreto y sin afán de protagonismo", ha destacado.En este sentido, Covite ha señalado que hubiera preferido "deteniendo a lo que queda de la organización terrorista y frenando cualquier intento de blanquear su pasado".Además, ha recordado al Estado que "tiene lade los terroristas y aún no lo ha cumplido" y también "debe asegurar que el final de ETA no tenga contrapartidas ni para los terroristas ni para el nacionalismo".