Iglesias critica al Gobierno por "improvisar" con la reforma de la Constitución y recuerda que su apoyo es "condicional"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha criticado este viernes al Gobierno por "improvisar" y "sacar conejos de la chistera" con su propuesta de, y ha reafirmado que no van a apoyarla si deja fuera a los miembros de la monarquía.Así lo ha asegurado en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, antes de recordar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el apoyo de su formación al Gobiernosino "absolutamente condicional", y depende de las decisiones que vaya tomando, de su "coherencia", y de si "cumple su palabra".De este modo, el líder morado ha señalado que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reforma constitucional que el Gobierno quiere impulsar, no van a respaldarle si no incluyen la supresión de la inviolabilidad de los miembros de la Casa Real . "Si el Rey comete fraude fiscal, por qué va a tener que estar aforado y menos el anterior jefe de Estado. Nos parece que sentido común que todo el mundo, tenga la sangre azul o roja, sea igual ante la ley", ha defendido el líder morado, en relación a la reforma constitucional Así, Iglesias ha criticado al Gobierno de Sánchez por plantear este anteproyecto de reforma –que el Ejecutivo tiene previsto aprobar este viernes en el Consejo de Ministros–con el resto de fuerzas políticas."El Gobierno ha improvisado demasiado. Cuando se trata de cambiar la Constitución no se trata de improvisar y sacar conejos de la chistera. Se trata de hablar antes de sacar las propuestas", ha defendido el líder morado.Además de la "improvisación", Iglesias también ha criticado al Gobierno por ser "incoherente" en algunas de sus actuaciones, como por ejemplo, en matera de inmigración al llevar a cabo devoluciones en caliente , o con la polémica de la venta de bombas a Arabia Saudí."Hizo lo del Open Arms, eso estuvo bien, pero las devoluciones en caliente fueron una vergüenza. Hay que cumplir la legislación en materia de Derechos Humanos. Y lo de Arabia Saudí es una vergüenza", ha sentenciado Iglesias. Tras señalar que, por desgracia,, el líder de Podemos ha asegurado que el papel de su partido, entre otras cosas, es conseguir que el Gobierno "cumpla su palabra", y criticarle y retirarle su apoyo cuando no lo haga.Es el caso de las negociaciones que están llevando a cabo sobre pensiones en el marco del Pacto de Toledo , en las que ha reconocido que el Gobierno está "titubeando" respecto al acuerdo que ya cerró con Podemos para incluir el compromiso de que. "Nosotros le vamos a exigir que deje de titubear y cumpla la palabra dada", ha insistido. En este sentido, preguntado sobre si estas cuestiones suponen una fisura en el apoyo de su formación al Gobierno para que agote la legislatura, Iglesias ha explicado queDe hecho, ha señalado que sólo apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 si se ponen de acuerdo con el Ejecutivo y se cumplen las demandas que consideran imprescindibles, como bajar los impuestos a los trabajadores y a los autónomos, o revertir los recortes en educación y sanidad."Creo que hemos empezado bien, pero nos quedan muchas mesas de negociación para llegar a un acuerdo en los Presupuestos. Si nos entendemos, les apoyaremos. Si no, no", ha confirmado el secretario general de Podemos.