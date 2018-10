Robles califica de "falta de respeto" los abucheos a Pedro Sánchez en el desfile del 12 de octubre

Publicada el 13/10/2018 a las 16:08 Actualizada el 13/10/2018 a las 17:00

La ministra de Defensa , Margarita Robles, ha calificado delos abucheos recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , en su primer desfile del Día de la Fiesta Nacional como jefe del Ejecutivo, y ha defendido que cualquier crítica política debe hacerse "con un mínimo de respeto", informa Europa Press."La crítica política es bienvenida y es aceptable, los insultos, los abucheos, las descalificaciones, las voces son una falta de respeto no hacia las autoridades, sinode España que se ven representados en el desfile y, muy en particular, a aquellas personas que prepararon el desfile y desfilaron", ha afirmado la ministra.En la inauguración de la exposición 175 años de nuestra bandera, Robles ha remarcado que España es un país con "derechos y libertades" en que todo el mundo puede expresarse con libertad. Así, ha subrayado que la crítica política es algo "esencial" en una democracia y en el Gobierno lo consideran unaSin embargo, ha incidido en que esta crítica se tiene que hacery, si es fuera de ellos, se debe hacer "con un", tanto cuando se refiere al jefe del Estado como a cualquier autoridad que acude a un acto de un día "tan importante" como el Día de la Fiesta Nacional. "Aquellas personas que no son capaces de respetar, no solamente a las instituciones, sino al propio acto, que es un acto de todos los españoles, sonpor sí mismas", ha aseverado.Durante los corrillos posteriores en la recepción ofrecida por Felipe de Borbón en el Palacio real, Sánchezy recordó queque se producen. De hecho, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya asumió con resignación y como "parte del guión" que cada 12 de octubre y durante ocho años consecutivos su presencia fuese rechazada por una parte de los asistentes con pitos, abucheos e insultos.Además, su llegada no fue anunciada por megafonía,, que sí fue recibido con aplausos y vítores.