Les Corts aprueban la creación de 'Satan', un sistema de alertas contra la corrupción

Publicada el 17/10/2018 a las 17:17 Actualizada el 17/10/2018 a las 17:43

Para Ciudadanos es "un titular grandilocuente"

PP pide la comparecencia de Alcaraz

Pronuncamiento sobre la empresa Vaersa

El pleno de Les Corts ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podem, y Cs y la abstención del PP, la Ley de Inspección General de Servicios y del Sistema de Alertas para laen la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental que crea el(Satan) para detectar de forma temprana posibles irregularidades y malas prácticas administrativas en el ámbito de la gestión de la Administración valenciana, informa Europa Press.Este sistema consiste en un conjunto de herramientas que posibilitarán, a partir del análisis de la información obtenida,con carácter preventivo de situaciones o marcos de riesgo para tratar de evitar que se puedan convertir en casos de corrupción.La norma recoge que el personal de inspección de servicios y el que ocasionalmente pueda colaborar en el ejercicio de la función inspectorarespecto de las investigaciones que se lleven a cabo y de los asuntos que conozcan por razón de su puesto.Además, se desarrollarán reglamentariamente los mecanismos necesarios parade las personas que presenten denuncias o comuniquen hechos con apariencia de irregularidad. Del mismo modo, se protegerá a aquellas personas que intervengan en la comprobación de los hechos investigados.Para promover la coordinación y la colaboración de los diferentes departamentos del Consell, la ley prevé la creación de una Comisión Interdepartamental para la Prevención de las Irregularidades, con el objetivo de establecer unde irregularidades y malas prácticas en la gestión administrativa.Durante el debate parlamentario, el diputado de Cs Toni Subiela se ha mostrado "de acuerdo" con este proyecto que persigue "que haya más medios y prevención contra la corrupción", pero ha considerado que, para ello, no hacía falta una normade una nueva comisión interdepartamental.Asimismo, ha reprobado larespecto a si la aplicación funciona, si están preparados los ordenadores para recibir el sistema yque se aplique en la administración local y las diputaciones. A su juicio, se trata de "un titular grandilocuente sin contenido detrás" de quienes "venían a cambiarlo todo y no han cambiado nada".Desde Podem , Fabiola Meco ha destacado el trabajo "serio y riguroso" realizado y ha señalado que con esta norma se continúa "levantando una pesada herencia reputacional que dejó el PP y que aun colea en algunas administraciones". "En presencia de Satan les decimos que desde Podem seremosy la corrupción y que supongan desterrar las malas prácticas de la administración pública y de las empresas que trabajan en él", ha reivindicado.En términos similares se ha pronunciado Mireia Mollà, de Compromís, para quien se trata de una ley "buena e importante" que "no es simplemente un sistema informático o de alertas", sino que, que lucha frontalmente contra la corrupción y es aliado de la transparencia", lo que significa, a su juicio, "mejorar la gestión" y"Luchar contra la corrupción es hacerlo también, eso es lo que nos motivaba", ha reivindicado para defender que con esta norma se "dificultan" las actuaciones de quienes quieren "escapar del control".Además, ha respondido a Subiela (Cs) apuntándole que se han llevadopara comprobar que la aplicación funciona y ha defendido la creación de esa comisión que está formada por personas que forman parte ya de la administración y se reunirán para "mejorar y evaluar".Por su parte, la parlamentaria del PSPV Clara Tirado ha defendido la creación del nuevo sistema de alertas porque "contra las malas prácticas para que nunca vuelvan a instalarse en nuestra comunidad", ya que ha defendido un espacio público "transparente, ejemplar y con rendición de cuentas".A su juicio, esta ley "forma parte de esa impronta ideológica que innegablemente queremos contemplar en la nueva administración autonómica" con mecanismos de control externos e internos con competencias "definidas" para lograr el objetivo del Botànic de "adoptar unacontra la corrupción con mecanismos garantistas y eficaces de control, lucha contra el fraude, irregularidades y malas prácticas en la administración". "Tenemos una buena ley que se une a todo un catálogo de instrumentos para levantar la hipoteca reputacional de nuestra comunidad", ha defendido.Luis Santamaría, del PP, ha destacado el diálogo y el acuerdo alcanzado en torno a esta norma lo que, a su juicio, ha llevado a una norma que es "un" del Botànic. No obstante, ha criticado que la Inspección General de Servicios se "le quiten competencias" y la falta de información sobre Satan.Por ello, ha pedido la, Manuel Alcaraz, para que explique elpor motivos técnicos de la puesta en marcha del sistema de alertas, así como su funcionamiento y los recursos humanos con los que cuenta.Por otro lado, Les Corts han aprobado por unanimidad una moción en la que se insta al Consell a que. La iniciativa había sido presentada por el PP, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo con el resto de grupos tras una enmienda de PSPV y Compromís.En ella, se solicita informes a la Abogacía de la Generalitat y a la intervención para que en el plazo máximo de tres meses emita un criterio sobre la posibilidad de que Vaersa(EPE), así como se pronuncie sobre su personalidad jurídica para dar "estabilidad y seguridad laboral a los trabajadores".Asimismo, se pide que se aborde la forma legal y ajustada a los acuerdos con los representantes de los trabajadores que permita "con trabajadores fijos como un elemento de mejora de las condiciones de trabajo y la estabilidad laboral".El documento indica que se trasladen estos informes a los grupos parlamentarios y a los sindicatos representantes de los trabajadores y que, después de su emisión, se consulte a esos sindicatos "el cambio de la empresa legalmente posible que consideren más viable". Mientras no se ejecute ese cambio, el textopara actualizar las tarifas de obras y el reconocimiento de las categorías profesionales y complementos específicos del personal.