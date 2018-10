Publicada el 27/10/2018 a las 15:28 Actualizada el 27/10/2018 a las 15:57

"La derecha traumatizada"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos , ha acusado a los partidos de derecha y a los independentistas de "retroalimentarse" y usar los mismos argumentos para crispar la situación política del país , ya que con sus discursos "enfrentan" a España y la "dividen", informa Europa Press. Ábalos, que ha participado este sábado en Cáceres en la Conferencia Municipal que ha organizado el PSOE de Extremadura, ha asegurado que el discurso nacionalista de unos, y el "pseudonacionalista" de otros que "se meten" con andaluces, vascos o catalanes, solo lleva al "enfrentamiento" y a la "crispación" que, a su juicio, es lo que el PP "ofrece como proyecto del país".En su intervención en el acto que los socialistas extremeños han organizado para empezar a elaborar el programa electoral de cara a los comicios autonómicos y locales del año que viene, el responsable socialista ha calificado de "barbaridad" que el presidente del PP, Pablo Casado , llame "golpista" al presidente del Gobierno , y ha criticado la "frivolidad" con la que se refiere a un Golpe de Estado, desde la misma tribuna en la que se quiso perpetrar uno en 1981. "Esa afirmación es un, ha espetado el secretario de Organización del PSOE, quien ha apelado a los acuerdos que contribuyeron a la elaboración de la Constitución Española en un tiempo de "mucha generosidad" porque "se había sufrido tanto que se sabía lo que había que hacer y tirar para adelante", ha dicho.Por eso, ha pedido que se respete el texto constitucional en "todos" sus artículos porque "todos son válidos y legítimos", en alusión a la posibilidad de que el Congreso de los Diputados pueda exigir la responsabilidad política de un Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura, a través de la cual Pedro Sánchez consiguió ser presidente."La derecha está traumatizada por la moción de censura que perdieron porque su Gobierno estaba vinculado con la corrupción, pero todavía no se dan por aludidos y no aprenden", ha espetado Ábalos, quien ha arremetido también contra Ciudadanos porque "han perdido sus expectativas" y, ha dicho.A unos y otros les ha pedido que "cambien su estrategia" porque "la desesperación no lleva a ninguna parte" y les acusa de provocar "ruido" y unaporque "no tienen un proyecto" para el país. "El problema es que el centro derecha se ha quedado huérfano porque, ha ironizado. "Al final, han optado por meter al país en la charca, pero no caigamos en la tentación de caer en la charca", ha subrayado.Para Ábalos este clima de crispación se organizay cuya política se ve reflejada en los próximos Presupuestos Generales del Estado, por lo que ha pedido a la oposición que diga por qué no están de acuerdo con que se suba el Salario Mínimo Interprofesional, que se elimine el copago o que se recuperen ayudas sociales. "Que lo digan a la cara y no se excusen en que es un presupuesto ilegal, porque lo que hacen estas cuentas es atender las necesidades más urgentes de las personas que se anularon o se abandonaron y darán dignidad a mucha gente", ha manifestado.Ábalos ha señalado que, en el tiempo que lleva al frente del Ministerio de Fomento, no ha hecho más queporque "todo estaba prometido y con fechas" pero sin presupuestos y ha tenido que solucionar "los problemas" que no se habían arreglado en la anterior legislatura. "Nosotros, a seguir trabajando para dar salida a temas inaplazables", ha concluido. El secretario de Organización del PSOE ha estado acompañado en esta Conferencia Municipal del PSOE con el secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara ; la secretaria de Política Municipal del PSOE Federal, Susana Sumelzo ; y el portavoz del PSOE en Cáceres,