Publicada el 28/10/2018 a las 17:18 Actualizada el 28/10/2018 a las 18:24

La población irlandesa ha participado este sábado en un referéndum con el que aspiraba a, en una jornada electoral en la que también han decidido reelegir a su presidente. Según informa The Irish Times y recoge Europa Press, la medida ha contado con el. A día de hoy en Irlanda, ya no es ilegal decir en público cualquier comentario que resulte ofensivo en materia religiosa.Los irlandeses han decidido si elde su Carta Magna debía ser eliminado. Este precepto constitucional definía la blasfemia como "algo que es abusivo o insultante en relación con asuntos considerados sagrados por cualquier religión y que por tanto causa indignación entre un amplio número de fieles" . La Ley de Difamación de 2009 completó el marco legal, haciendo de la blasfemia unLa comisión de reforma legal de Irlanda venía recomendando desde los años 90 eliminar esta ofensa penal de la Constitución, si bien el asunto cobró actualidad el año pasado por unas declaraciones críticas sobre dios realizadas por el actor británicodurante una entrevista en la televisión irlandesa RTÉ. "Retirando esta provisión de nuestra Constitución podemos enviar un fuerte mensaje al mundo de que la ley contra la blasfemia no refleja los valores irlandeses y que no pensamos que esas leyes deban existir", ha dicho el ministro de Justiciaen defensa de la consulta popular.España se encuentra en la reducida lista de países desarrollados en los que la libertad de expresión se ve limitada por la crítica a la religión. Según un estudio realizado por la US Commission on International Religious Freedom en julio de 2017, España ocupaba el penúltimo lugar en la lista de países con leyes contra la blasfemia, seguido por Filipinas y Guyana. Sin embargo, desde este sábado y con la despenalización del delito en Irlanda, España pasa a ocupar el último lugar con un