Nuevo varapalo de Estrasburgo a la Justicia española: falla que se vulneraron los derechos de Otegi en el juicio por el que está inhabilitado

Publicada el 06/11/2018 a las 10:37 Actualizada el 06/11/2018 a las 10:54

El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea (TEDH) ha dictado una sentencia en la que concluye que la Audiencia Nacionaldel ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi , en el juicio por el, por el que fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación.La sentencia, dada a conocer este martes y que no ha sido unánime, declara que se ha producido una vulneración del artículo 6.1 delsobre Otegi,, todos condenados en aquel procedimiento.El caso, instado por la defensa de Otegi buscaba dilucidar si la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacionalen el tribunal que lo condenó por el caso Bateragune vulneró sus derechos fundamentales. La defensa alegó que su imparcialidad estaba contaminada por el prejuicio mostrado en un juicio anterior contra él.En concreto, alegaba que durante el juicio por el homenaje al cabecilla de ETA, Murillo preguntó a Otegi si condenaba el terrorismo etarra y, ante su negativa a responder, la magistrada afirmó: "Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta".Asimismo, Otegi denunciaba ladel presidente del tribunal,, dada su militancia en el Partido Popular; y del magistrado, que fue el fiscal que impulsó la ilegalización de. El TEDH rechazó de plano estos argumentos, que tachó de "maliciosos" en primera instancia, admitiendo a trámite sólo la parte relativa a la Audiencia Nacional.En su sentencia, el tribunal concluye que "el recelo de los demandantes [hacia la jueza Murillo] podía considerarse", teniendo en cuenta que dos meses antes el Tribunal Supremo habíaen otro caso.