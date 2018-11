Trabajo y autónomos acuerdan subir las cotizaciones unos 60 euros de media al año en 2019

Publicada el 14/11/2018 a las 16:55 Actualizada el 14/11/2018 a las 17:30

Principio de acuerdo @upta_es @autonomosata con el @empleogob sobre bases y cuotas de SS, la subida será de la media de los 15 años y tendremos, cese de actividad, formación y contingencias profesionales, bonificación del 100% en IT, todo esto supondrá una media de 60€ en 2019 — Eduardo Abad Sabaris (@EDUARDOABADSABA) 14 de noviembre de 2018

Principio de acuerdo de @autonomosata y @upta_es y Gobierno. La cuota de autónomos no subirá 260€ en 2019. La subida será en la línea de los últimos 15 años (entre 50 y 60€ más año) y con mejores prestaciones.

Derecho a paro, formación y contingencias profesionales y bonificación IT. — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) 14 de noviembre de 2018

Las principales organizaciones de autónomos (ATA y UPTA) han alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno por el que la subida de la cuota a la Seguridad Social de los autónomosde media en 2019, según informa Europa Press.Así lo han señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y el de UPTA, Eduardo Abad, en sus respectivos perfiles de Twitter, donde han afirmado que la subida irá en la línea de los últimos 15 años.Este acuerdo significará una subida de entre 4 y 5 euros al mes y estáque dispuso el Gobierno en las primeras reuniones con las organizaciones de autónomos. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha celebrado el principio de acuerdo alcanzado este miércoles tras una reunión con las asociaciones de autónomos UPTA y ATA. Trabajo ha explicado que el acuerdo en este encuentro en el que UPTA "ha ejercido de mediador" para conseguir que ATA se sumara al acuerdo, toda vez que ya había sido respaldado por el resto de asociaciones (). Según fuentes del Ministerio, este, que queda a la espera de ser ratificado de forma conjunta por todas las organizaciones, conllevará mejorespara el colectivo de autónomos.Asimismo, Amor y Abad ha anunciado que las organizaciones de autónomos han conseguido, además de esta subida, que loscuenten con mejores prestaciones. De hecho, a partir del año que viene los autónomosa paro, formación, contingencias profesionales y bonificación del 100% por incapacidad temporal. Concretamente, el principio de acuerdo contempla el derecho a paro para todos los autónomos, duplicando la duración de la prestación y facilitando el acceso. Esto, según Amor, hará queel 70% de los casos que solicitaban esta ayuda y facilitará el acceso al paro de los autónomos.Amor ha puntualizado que la prestación por contingencias profesionales se cobrará desde el primer día y ha anunciado también que a partir de enero los autónomos que estén en baja por enfermedad no tendrán que cotizar a partir del segundo mes de baja, esta erade las organizaciones de autónomos desde hace años.En lo que respecta a la tarifa plana, esta subirá a 55 o 60 euros al mes, puesto que los autónomos beneficiarios de la tarifa plana también van a poder acceder a la mejora de las prestaciones acordada.Por otro lado, se creará una mesa técnica para resolver la situación de la cotización de los autónomos que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así, en 2019 , tanto del autónomo persona física como del societario. Además, los tipos pasarán del 29,8% actual al 30% en 2019; al 30,3% en 2020, y al 30,6% en 2021.Sin embargo, Amor ha dejado claro que este principio de acuerdo, alcanzado por ATA, UPTA y el Gobierno,por todas las partes. Amor se ha mostrado "muy satisfecho" por el acuerdo alcanzado y ha recordado que estas propuestas "no tienen nada que ver" con las primeras que puso el Gobierno en lo alto de la mesa de negociación y está "más en la línea" con lo que han vivido los autónomos en los últimos años.La última propuesta realizada el pasado 6 de noviembre por el Gobierno a las organizaciones de autónomos contemplaba una subida de cotizaciones para el colectivo de "como mínimo"el próximo ejercicio y deal año para los autónomos societarios, por debajo del importe de la primera propuesta que rondaba los