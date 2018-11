Publicada el 21/11/2018 a las 17:02 Actualizada el 21/11/2018 a las 18:23

Condenar el franquismo a cambio de prohibir asociaciones "que exalten ideologías populistas"

El primero, según reza la enmienda de sustitución es que "el Senado se reafirma en la condena a la dictadura franquista y cualquier acto de exaltación de la misma".

En el segundo punto, "el Senado insta a prohibir cualquier fundación o asociación que exalte o glorifique el nazismo, fascismo, el comunismo y todas aquellas ideologías populistas que fomentan el enfrentamiento entre ciudadanos".

En su último punto, la enmienda recoge el compromiso de "seguir protegiendo los valores fundamentales de nuestra democracia recogidos en nuestra Constitución Española del 78".



El Senado ha aprobado este miércoles la condena del régimen del dictador Francisco Franco y la reforma y mejora de la Ley de Memoria Histórica, a través de una moción presentada por el PSOE que ha tenido ladel PP, Ciudadanos, Foro Asturias y UPN, y eldel resto de la Cámara Alta, incluidas las dos senadoras del PAR que forman parte del Grupo Popular, informa Europa Press.Se trata de una moción registrada por el Grupo Socialista coincidiendo con el 20 de noviembre , aniversario de la muerte del, en la que expresó su rechazo al régimen franquista en el año en el que se conmemora el. El Grupo Popular había presentado una, que el PSOE no ha aceptado, por lo que se ha llevado a votación el texto original presentado por los socialistas aunque con enmiendas del PNV y de Podemos El senador del PP Carlos Aragonés ha recriminado al Grupo Socialista que, a su juicio, obvien a las víctimas de un bando y ha exigido el mismo tratamiento para los fallecidos del bando sublevado, autodenominado nacional, y el bando republicano. "Parece que hay, unas merecen memoria y otras ya la tuvieron", ha subrayado. Asimismo, ha asegurado que en su grupo parlamentario existena la hora de votar esta moción, ante la que finalmente. "Pido disculpas a mi grupo porque sé que hay gente que quiere votar a favor, otros en contra y otros abstenerse, pero no queremos seguir radicalizando", ha destacado Aragonés. El portavoz del PP ha cargado duramente contra el interés del PSOEpresentando iniciativas como esta, que a su juicio sólo sirven para radicalizar el debate político y hacer "frentepopulismo". "Esto no hace más que contribuir a un enrarecimiento del clima político", ha recalcado Aragonés.Por su parte, el senador del Grupo Socialista Tontxu Rodríguezen algún momento alegando que durante toda la etapa democrática no han registrado nunca una propuesta en esa línea. Durante su intervención, Rodríguez ha mostrado una serie de imágenes de distintas manifestaciones exaltando el franquismo advirtiendo de que si no se lanzade condena seguirán ocurriendo. Entre las imágenes que ha mostrado ha incluido una de las Nuevas Generaciones del PP , aunque ha bromeado con que se había equivocado. El portavoz ha acusado a los conservadores de "ponerse de perfil" ante el franquismo porque "hunden sus raíces ideológicas" en él, "en las camisas nuevas, las banderas victoriosas y la España que empieza a amanecer ", ha dicho de la bancada del PP.El portavoz del Grupo Popular, Ignacio Cosidó durante el debate sobre esta moción, lo que ha sido puesto en evidencia por algunos portavoces en plena polémica por la publicación del whatasapp sobre el CGPJ.El Pleno ha contado con la presencia en la Tribuna del abogado de los Hermanos Peña, y el, a los que han hecho referencia en sus intervenciones varios senadores.En lase recoge la condena del franquismo y de cualquier acto de exaltación del mismo, también se "valora" la exhumación de los restos de Franco de un "mausoleo público" como es el Valle de los Caídos y se respalda la resolución del Parlamento Europeo para prohibir cualquier fundación o asociación. En un último punto se insta al Gobierno a revisar la Ley de Memoria Histórica de acuerdo con los informes de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, y también a "proteger los valores fundamentales de la democracia", rechazando el racismo, la intolerancia "y la involución de los principios democráticos".El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó este martes 20 de noviembre una enmienda de sustitución a la moción propuesta el PSOE de condenar el franquismo. En esaaceptaba condenar el franquismo además de instar a prohibir asociaciones que exalten el nazismo y el fascismo, y a cambio pedían que también se prohibieran asociaciones que exalten el comunismo como "ideologías populistas que fomenten el enfrentamiento entre ciudadanos". Tras la Junta de Portavoces, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, señaló este martes que la presentación de esta enmienda a la moción servía para recomponer el "espíritu de concordia" y acabar con debates "innecesarios". En esa nueva redacción, el PP propone tres puntos.Cosidó manifestó que esperaba que la enmienda fuera aceptada para recuperar el consenso ya que se trata de "un debate innecesario". "Trabajaremos por que el consenso permita recomponer ese espíritu de concordia", ha apostillado.El Grupo Parlamentario Socialista aseguró que estaba estudiando la enmienda del PP sobre la moción, paraeste miércoles en el pleno de la Cámara Alta. El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, señaló este martes, al respecto de la moción, que tras, "ningún demócrata puede dejar sombra de dudas sobre la condena al franquismo". Por este motivo, Gil afirmó que erapara que el PP "de una vez por todas condene el franquismo". "Hay que recordar que hay formaciones que se ponen de costado o evitan condenar sin ambages el régimen, -la moción- supone una oportunidad histórica para las derechas, y sobre todo para el PP, para que de una vez por todas condenen el franquismo", apostilló.