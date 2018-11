Iglesias critica la "incapacidad" del Gobierno para negociar los Presupuestos y el "estilo rufianista" de los independentistas

Publicada el 23/11/2018 a las 15:43 Actualizada el 23/11/2018 a las 18:45

Iglesias rechaza que Sánchez pueda gobernar por decreto

Apenas un mes después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, Podemos asume que lo más probable es que las cuentas no se aprueben. Su secretario general, Pablo Iglesias, pidió este viernes a su dirección no ser "ingenuos" y sostuvo queque de aprobar los Presupuestos", una situación de "incertidumbre" de la que culpó tanto al Gobierno y su "falta de gestos" como a los partidos independentistas catalanes y su "estilo político parlamentario rufianista".Iglesias compareció al inicio de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos -su máximo órgano entre congresos- convocada de forma extraordinaria para este viernes para que el partido morado analice su estrategia ante un eventual adelanto electoral. Y esa posibilidad, la de que se adelanten los comicios, fue la que prácticamente monopolizó el discurso del secretario general, que pidió a su dirección ser "realista" y asumir que "en estas condiciones, el acuerdo no es fácil".y hay que seguir trabajando para sacar adelante los Presupuestos, pero asumiendo la realidad", insistió Iglesias.En una situación de ruptura de la mayoría que llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez, el líder de Podemos trató de situar a su partido en un punto intermedio entre un PSOE con "dificultades" para "al menos dialogar" sobre el encaje territorial de Cataluña y unos partidos independentistas en "máxima tensión a la espera de los juicios" a sus principales dirigentes. "Las posibilidades reales de unos y otros para entenderse, a pesar del trabajo que estamos haciendo,, aseguró Iglesias, que achacó esta situación a "la incapacidad del Gobierno y su escasa voluntad para cerrar acuerdos necesarios e imprescindibles" y "la negativa de los independentistas a negociar si la situación procesal de los presos políticos no cambia".De hecho, Iglesias no circunscribió este desencuentro solo a la cuestión de los Presupuestos. A juicio del líder de Podemos, los choques de las últimas semanas demuestran que la mayoría parlamentaria que suman PSOE, Unidos Podemos, Compromís, PNV, ERC y el PDeCAT: cuando hay que negociar con una Comisión Europea que, según Iglesias, está manteniendo una actitud "muy autoritaria" al poner en cuestión buena parte de la columna vertebral del proyecto de Presupuestos. "La manera sensata, lógica y coherente de responder a eso sería una mayoría parlamentaria que defendiera unos Presupuestos sensatos", lamentó el dirigente.Con esta situación de "crispación", Iglesias insistió en que, por mucho que el Gobierno se empeñe,. "Los decretos-ley son un mecanismo que puede servir para sacar adelante medidas de tipo simbólico, y nosotros vamos a apoyar cualquier medida que ayude a mejorar la vida de la gente, pero no es muy realista pensar que un Gobierno se puede sostener así, con 84 diputados", argumentó el líder de Podemos, que afirmó que ese es otro de los motivos que le llevan a pensar que podría "haber elecciones muy pronto".Ante ese posible adelanto electoral y para hacer frente a una "derecha echada al monte" y que compite por ver "quién dice la burrada más facha",entre el PSOE, Unidos Podemos y los independentistas que tiene que construirse "cediendo todos". "El acuerdo al que nosotros llegamos con el Gobierno no gustó a una parte de las élites económicas de nuestro país, y esa parte y sus aparatos mediáticos van a trabajar para cualquier solución que implique que nosotros no formemos parte de gobiernos", avisó Iglesias, que afirmó que "es posible que traten de empujar que el PSOE trate de volver a entenderse con Ciudadanos"."Hoy no creo que ese sea el proyecto de Pedro Sánchez, pero en política todo puede cambiar y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes todos para que ese camino democrático sea en una dirección de compromiso histórico", planteó Iglesias, que aseguró que la primera prueba de ese compromiso se dará en las próximas elecciones andaluzas, que tendrán lugar el 2 de diciembre. "Hay que esforzarse para que el anhelo de cambio de los andaluces", porque además de para la comunidad, en esos comicios "se están jugando muchas cosas para el futuro de España".