El PP acaricia la Junta de Andalucía

Comité Ejecutivo para analizar los datos

Con el 99,9% de los votos escrutados, la suma de escaños de PP, Ciudadanos y Vox supera la mayoría absoluta -55- con 59 escaños.resumían fuentes de la dirección nacional del principal partido de la oposición.Con 26 diputados, siete menos que en 2015 y perdiendo más de 323.000 votos, el partido de Casado esquiva el sorpasso (Ciudadanos, 21 escaños, no les supera ).presidente de la Junta de Andalucía acabando con 40 años de gobiernos socialistas. El balance en Génova 13 es muy positivo y. Creen en la dirección del partido queque eche a los socialistas de Andalucía.En las últimas elecciones, las de 2015,Un considerable bajón si se tiene en cuenta que en 2012, con Javier Arenas como candidato, había logrado su mejor resultado de la historia:Por provincias, en 2015, el reparto fue el siguiente: 5 escaños en Almería, 4 en Cádiz, 4 en Córdoba, 4 en Granada, 3 en Huelva, 4 en Jaén, 5 en Málaga y 4 en Sevilla. Ahora pierden un diputado en Almería, uno en Cádiz, uno en Granada, uno en Jaén, uno en Málaga y uno en Sevilla.En la dirección del partido prefieren no fijarse en los apoyos que pierden. Ya tendrán tiempo de analizar los datos al detalle en los próximos días. Optaron por poner el foco en que el PP, con Casado al frente, ha vuelto."Nosotros garantizamos el cambio, Andalucía quiere cambio y nosotros tenemos el cambio", arrancó Moreno su intervención para valorar los resultados. "Voy a presentar mi candidatura a la investidura", dijo, lanzando un mensaje a Ciudadanos. Minutos antes de comparecer el candidato del PP ya lo había hecho su rival del partido naranja, Juan Marín. Mantuvo que sólo el partido que crece puede liderar el cambio.No ven otra opción posible que la de que Moreno sea investido presidente. Las fuentes consultadas no entienden cómo Cs no intentó la investidura en Cataluña siendo la primera fuerza y quiere hacerlo ahora siendo la tercera.En cuanto los resultados se dieron por definitivos, Casado llamó por teléfono a Juan Manuel Moreno para trasladarleDurante toda la tarde, desde el PP se insistió en que estaban ante lalo que no se había podido cambiar en 40 años. También intentaban quitar hierro al ascenso de Vox en las encuestas señalando que el partido de extrema derecha habíano sólo en el caladero del PP, sino en el de PSOE , Podemos y Ciudadanos. "Ha sido algo transversal", defendían.En este contexto, la pregunta era ¿pactarían el PP con Vox?, subrayaban.El líder del PP, Pablo Casado, llegó a la sede nacional de su partido minutos antes de las 19.00 horas para seguir el recuento de votos junto al secretario general,y el vicesecretario de Organización,La de las de estas andaluzas ha sido la primera campaña decomo líder del. Consciente de que una derrota depodría arrastrarle a él también, el jefe de los conservadores se la jugó implicándose hasta el punto de protagonizar una especie de campaña paralela: más de 9.000 kilómetros recorridos yCasado. Sus principales propuestas han sido la de recuperar las competencias educativas para el Estado, logrando enfadar a los barones de su partido. Y la promesa de aplicar el 155 en Cataluña nada más llegar a la Moncloa. Son iniciativas que no se entenderían si no existiese un contexto de máxima competencia con Vox, la formación liderada por el exmilitante del PPLa estrategia de Casado de evitar calificar a Vox como partido de extrema derecha y de señalar que ambas formaciones tienen cuestiones en común no fue acogida con buenos ojos por todo el PP. Sectores de la formación conservadora no comparten esta estrategia.El Partido Popular ha convocado para este lunes una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. En esta cita, Casado analizará los resultados de las andaluzas junto a sus barones. En Génova son conscientes de que también puertas adentro del PP estos resultados van a ser un examen para el líder, que lleva poco más de cuatro meses en su nuevo puesto tras haber vencido aen el congreso de sucesión deTras el comité, Casado comerá con los presidentes regionales de su partido. A partir de ahora y hasta mediados de enero, cuando celebrarán la convención nacional, los conservadores tendrán que ir desvelando quiénes van a ser los principales cabezas de lista para las autonómicas y municipales de mayo de 2019.