Adelante Andalucía queda relegada a cuarta fuerza y pierde un cuarto de los votos de Podemos e IU en 2015

Publicada el 02/12/2018 a las 22:15 Actualizada el 02/12/2018 a las 23:50

Desplome en las ciudades... salvo en Cádiz

Pablo Iglesias declara la "alerta antifascista"

Batacazo de Adelante Andalucía. La coalición de Podemos, IU y varios pequeños partidos andalucistas obtiene en las elecciones de este 2 de diciembrecon el 98,3% del voto escrutado, lo que supone que la alianza pierde tres actas con respecto al resultado que consiguieron Podemos e IU por separado en 2015. Adelante Andalucía pierde cinco puntos porcentuales y medio con respecto al resultado de los principales partidos que la integran en las anteriores elecciones, y ni siquiera consigue tener la llave de la gobernabilidad, la ya que la suma de la candidatura que lidera Teresa Rodríguez y la del PSOE de Susana Díaz no suman para que la izquierda se mantenga al frente de la Junta de Andalucía.Podemos e IU habían conseguido en 2015 igualar el mejor resultado obtenido por un partido a la izquierda del PSOE, los 20 escaños que consiguió IU en 1994. Uno de los objetivos de Adelante Andalucía era superar estos números y erigirse como la formación a la izquierda de los socialistas más fuerte desde la instauración de la autonomía en Andalucía, pero la coalición no solo no lo ha conseguido, sino que ha quedado, que no consigue superar al PP pero sí que se convierte en tercera fuerza en la comunidad.Adelante Andalucíade la comunidad. Los mejores números de la coalición son en la provincia de Cádiz, donde obtiene el 19,2% de los votos por un 25,6% de 2015. En el extremo contrario se encuentra Almería: si Podemos e IU sumaron en 2015 un 15,15%, en esta ocasión Adelante Andalucía se queda apenas en el 9,6% de los sufragios. En Sevilla (18,9%), Córdoba (16,8%) y Málaga (15,7%), la coalición al menos consigue sobrepasar el 15% de los votos, aunque cae fuertemente: 4,7 puntos en Sevilla; 5,6 puntos en Córdoba y nada menos que 6,6 puntos en Málaga.Los peores resultados de la alianza de Podemos e IU, además de en Almería, se producen en Granada (15%), Huelva (14,2%) y Jaén (12,1%). Adelante Andalucía obtiene peores resultados que la suma de sus dos principales en 2015pierde 5,2 puntos en Granada y en torno a 4,8 puntos en Huelva y Jaén.El batacazo de Adelante Andalucía también se deja notar en las principales ciudades, en las que Podemos e IU se desenvuelven tradicionalmente mejor que en el medio rural. En 2015, la suma de ambas fuerzas no bajó del 20% en ninguna de las cinco ciudades más grandes de Andalucía –Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Jerez de la Frontera–;. El mejor resultado de la coalición en estas ciudades se produce en Sevilla –donde Adelante Andalucía obtiene un 18,86%, frente al 23,4% en 2015–, y el peor en Granada –con un 15,6%, frente al 20,6% de hace tres años–.El desplome en Málaga, Córdoba y Jerez es más pronunciadoSi en la capital malagueña Podemos e IU consiguieron por separado en 2015 un 24,95%, este domingo Adelante Andalucía apenas llegó al 17%. En la capital cordobesa, igualmente, la coalición baja del 25,5% al 18%. Y en Jerez, la quinta ciudad andaluza por población, Adelante Andalucía se queda con el 17,4% de los votos, cuando en 2015 Podemos e IU obtuvieron conjuntamente el 25,2% de las papeletas.En el resto de las capitales de provincia, los resultados de Adelante Andalucía tampoco son buenos. Pero la que se lleva indudablemente la palma es Almería: allí, la coalición solo logra el 13,1% de los votos y queda relegada a ser quinta fuerza, por detrás de Vox. En Huelva y Jaén, Adelante Andalucía sí mantiene la cuarta posición, pero con resultados discretos: un 16,5% y un 12,9%, respectivamente. La única alegría para la coalición se produce en: la capital gaditana se convierte en el feudo de Adelante, queUna vez conocidos los resultados, comparecieron con rostro serio los líderes de Podemos e IU, Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Iglesias aseguró que, con el auge de Vox, España se encuentra sumida en una "alerta antifascista" ante la que "toca movilizarse para defender las libertades y los derechos sociales", y afirmó que el partido de extrema derecha ha irrumpido por "los discursos de PP y Ciudadanos" y la inclusión de críticas a Vox en las intervenciones de Susana Díaz durante la campaña electoral.Iglesias, además, planteó la necesidad de conformar un "dique ante el avance de la ultraderecha" para evitar las consecuencias de la llegada de la "bestia parda". "Los europeos sabemos lo que fue en los años 30" el ascenso de la extrema derecha, recordó el líder de Podemos, que llamó expresamente a las "fuerzas de la moción de censura" –PSOE, Unidos Podemos, Compromís, PDeCAT, ERC, PNV y EH Bildu– a alcanzar"Nos estamos jugando en España las libertades, el futuro, que los avances de las mujeres no vayan atrás, que los avances del colectivo LGTBI no vayan atrás, nos estamos jugando nuestra democracia", pronosticó Iglesias.Poco antes habían intervenido los líderes de Podemos e IU en Andalucía, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo. La candidata aseguró que lo más importante no es que Adelante Andalucía tenga "tres diputados más o menos, sino lo que le va a pasar a Andalucía el día de mañana".que se abrió con el 15M", analizó Rodríguez, que insistió en que la izquierda a la izquierda del PSOE debe procurar que "la gente quiera recuperar las plazas" y "las calles".La candidata, además, se refirió expresamente a la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía asegurando que su formación tendrá como prioridad combatir a "la extrema derecha" en los próximos cuatro años. "La extrema derecha es un enfrentamiento de los últimos contra los penúltimos, y nos negamos a hacerle ese favor a los poderosos", aseguró Rodríguez, que avisó al PP y a Ciudadanos de que Adelante Andalucía va aLos primeros datos de participación conocidos durante el día ya supusieron un jarro de agua fría para Adelante Andalucía, que lamentaron el sensible aumento de la abstención y la achacaron a la "desafección" política. Poco antes de las 21.00 horas, los coordinadores de la campaña de la coalición, Pablo Pérez Ganfornina y Ernesto Alba, aseguraron que "la baja participación no es una buena noticia" y argumentaron que esa bajada, con el descontento hacia las instituciones y con diez años de crisis, recortes y austeridad". No obstante, ambos portavoces insistieron en que Adelante Andalucía es un proyecto a largo plazo, y sostuvieron que el resultado "hablará alto y claro sobre la necesidad de seguir construyendo este proyecto, que tiene una base sólida".