Los taxistas remiten una propuesta "sin líneas rojas" y renuncian a exigir precontratación temporal

Publicada el 31/01/2019 a las 19:18 Actualizada el 31/01/2019 a las 20:04

Las asociaciones del taxi presentarán este jueves a la Comunidad de Madrid una nueva propuesta deque "suaviza" el concepto de precontratación y lo deja abierto a que sea el Ayuntamiento el que defina si debe ser espacial o temporal.Se trata de una propuesta "sin líneas rojas" con el objetivo de abrircon la Comunidad de Madrid. Como gesto de "buena voluntad" también se quita la distancia mínima de 5 kilómetros para los vehículos VTC y ofrecer al Gobierno regional a que proponga qué metros ofrece.Así lo ha indicado a los medios de comunicación el presidente de lade Madrid, Miguel Ángel Leal, y el de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, sobre este nuevo documento para tratar que la Comunidad vuelva a negociar una normativa exprés.Leal ha señalado que este nuevo texto ya no incluye la exigencia dede precontratación y ahora se define genéricamente, dejando la puerta abierta a que sea la corporación la que defina los términos.Además, ha señalado que en este nuevo documento, que irá por registro telemático, se deja al arbitrio de la Comunidad de Madrid la cuestión de la precontratación, con la puerta abierta a que sea el Consistorio el que legisle este concepto."No se habla de precontratación temporal", ha insistido el presidente de La Gremial para recalcar que el texto trata de definir mejor el concepto deLa idea es que dado que este asunto es una de las líneas rojas de la Comunidad, se quite para avanzar en, de cara a que accedan a negociar el Ejecutivo central o por si el contrario sigue en su prepotencia".En su opinión, sería mejor abordar el aspecto de la precontratación en una legislación a nivel estatal y que se presentarán enmiendas al respecto.El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha señalado que las asociaciones presentan un texto "", dado que la Comunidad insiste en que no quiere legislar la precontratación temporal.También se quita la distancia mínima de cinco kilómetros en los trayectos de la VTC para que sea la administración regional la que "diga qué quiere".Es la respuesta del sector a la afirmación del presidente regional, Ángel Garrido, quela anterior propuesta presentada ayer.Preguntado sobre si ello supone ir a un escenario anterior a la convocatoria de huelga, entiende que "no" porque "no renuncian a nada"."Vamos a ver qué nos ofrece y si hay alternativas y si hay voluntad de regular, dado que ahora. Hemos hecho este gesto de buena voluntad", ha relatado Sanz.A su vez, el presidente de la Federación entiende que el Ayuntamiento tiene su potestad regulatoria sobre tráfico y la Comunidad sobre aspectos concretos del transporte.Por tanto, habrá que ver si el Ejecutivo autonómico quiere negociar porque ahora se lo ponen "fácil" y se avanza en la resolución del conflicto, dado que la huelga continúa. "Ahora hay que esperar la respuesta de la Comunidad", ha afirmado Sanz para instar a Garrido a que "se moje con el sector".Los taxistas han avanzado que no se moverán de la Puerta del Sol hasta que la Comunidad de Madrid les convoque para abrir de nuevo una negociación.ImprimirLos taxistas van a concentrarse en la Puerta del Sol de forma indefinidales reciba y negocie los términos de la nueva propuesta.Así lo ha indicado el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, quien ha explicado que el nuevo documento ya no incluye la precontratación temporal y tampoco la distancia mínima de cinco kilómetros, para quequé condiciones quiere. "Hemos quitado todo para que digan qué quieren", ha subrayado.El presidente de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid ha comentado que la propuesta trata de dejarel que trate de definir qué tipo de precontratación quiere para el ámbito de Madrid , temporal o espacial, dado que prepara una ordenanza sobre la materia.Mientras, Sanz ha señalado que el Ayuntamiento tiene unasy habrá que ver si la Comunidad con esa regulación puede "reforzarlas".El presidente de Élite Taxi de Barcelona , Alberto 'Tito' Álvarez, ha instado a Comunidad y Ayuntamiento a quepara buscar una solución.