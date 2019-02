Tensión en la plaza de Cibeles de Madrid entre animalistas y trabajadores de circos con animales

Publicada el 06/02/2019 a las 17:29 Actualizada el 06/02/2019 a las 19:23

PACMA pide una ley que prohíba los circos con animales

La manifestación de los trabajadores de circos con animales que ha partido de Plaza de Castilla, en Madrid, ha concluido con momentos deque han acudido a la Plaza de Cibeles, punto de llegada, en protesta de esta reivindicación y a favor de la ordenanza que no autoriza estos circos. Informa Europa Press.Así, a la plaza de Cibeles se ha acercado la delegada territorial en Madrid, Ana Belén Martín, para "dar la cara por los animales a la manifestación que reclamaba la continuidad de la explotación animal en los circos". Ha sido entonces cuando se ha producido un momento de tensión. Martín ha sido tildada de "mentirosa" y varios trabajadores del circo le han asegurado que, y le han espetado que ella "no sabe nada" de la vida circense."La movilización de los explotadores de animales en Madrid es una demostración del avance del movimiento en favor de los derechos de los animales que va avanzando en cada municipio de nuestro país", ha indicado ella por su parte. Además, ha asegurado que es necesaria una Ley General de Bienestar y Protección para los Animales que, a nivel estatal, "prohíba los circos con animales como ya ha sucedido en 15 países de toda Europa".En el lado opuesto, los trabajadores de los circos con animales han pedido a la regidora, Manuela Carmena, que abandone el "radicalismo animalista" ya que, de no autorizar este tipo de circos,El Partido Animalista ha reclamado este miércoles una ley general de bienestar y protección para los animales que prohíba los circos con animales en toda España. Tras la celebración la citada manifestación de los propietarios de circos con animales, la presidenta del PACMA, Silvia Barquero, ha pedido una ley estatal que prohíba los circos con animales y, al Ayuntamiento de Madrid, que amplíe las medidas. Asimismo, ha manifestado la necesidad de que la ordenanza que ha aprobado incluya ay no solo a los salvajes.Para el partido animalista la sociedad "sigue avanzando en la consideración moral " que otorga a los animales y cada vez hay más ayuntamientos que se suman a la corriente que reclama la prohibición de este tipo de circos.Esta mañana, Barquero y la delegada territorial del PACMA en Madrid, Ana Belén Martín, han acudido a la manifestación de los empresarios circenses a "dar la cara por los animales" y asegura que estos "no han tenido el más mínimo reparo en increparlas" y esto ha "degenerado en un tenso debate a pie de calle".