Los partidos de izquierda, PSOE y Podemos, serán el principal respaldo político de la huelga feminista del 8M. Las derechas, por su parte, se desmarcan en diferentes grados. Ciudadanos enviará representantes a la manfiestación de Madrid, aunque el partido de Rivera aboga por unque "no es patrimonio de nadie". Eldeve "inadmisible" el manifiesto del 8M porque describe a España como un país. Y este viernes –se ha borrado de la manifestación– presentará un documento propioLa extrema derecha de Vox también se desmarca totalmente del 8M como el PP.Un año más, el segundo en el que hay convocada una huelga y paros, los partidos políticos se acercan de forma diferente a esta jornada en la que el aborto libre, la educación en igualdad o la regulación del empleo doméstico se escucharán como principales demandas del movimiento feminista. Los partidos no logran un mensaje unitario. Tampoco han dudado a la hora de recurrir al 8M como. Porque prácticamente estamos en campaña electoral, para los comicios generales del 28 de abril y los europeos, autonómicos y municipales del 26 de mayo.repasa la posición de los principales partidos políticos para este 8M.

PSOE: a "reventar las calles"

Los socialistas no secundarán la huelga, sino los paros de dos horas convocados por los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT, aclaró en rueda de prensa el portavoz del Comité Electoral del PSOE,, informa Europa Press.El pasado fin de semana, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra,el 8 de marzo y a "reventar" las urnas el 28 de abril en las elecciones generales para parar a la extrema derecha y para defender. "Lo que nos estamos jugando es el país que les queremos a dejar a nuestras hijas e hijos y solo puede ser un país 'muy rojo'", consideró.De forma paralela, este jueves, el publicó el Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. La entrada en vigor, pues, será este viernes. Una iniciativa que fue aprobada en el Consejo de Ministros de la semana pasada y que, circunstancias normales, debería haberse publicado antes. El Gobierno intenta deshacerse de las críticas de oportunismo, de haber esperado al 8M, apuntando a un error en el texto que no ha precisado. PP y Cs ya han hecho batalla política contra los reales decretos del Gobierno trasladando sus quejas a laSerá este organismo el que decida.El pasado viernes, Pedro Sánchez trasladó su "compromiso absoluto con el espíritu del 8 de marzo " en una carta enviada a la militancia socialista.En la misiva, Sánchez señalaba que el feminismo está "en el corazón" del PSOE y anunció que la única actividad institucional del Ejecutivo el 8-M será la celebración del Consejo de Ministros."La causa de la igualdad es algo que nos define, que nos identifica, que forma parte de las señas de identidad de estas siglas", señalaba Sánchez, llamando a los suyos"Seguiremos trabajando sin descanso para lograr la igualdad total y efectiva. La voz de las mujeres y hombres valientes que la reclaman es la nuestra, porque la España que quieres es feminista", concluía.En las manifestaciones convocadas para este viernesdel Gobierno y de dirigentes del partido.

Unidos Podemos: "Porque si nosotras paramos, se para el mundo"

‍♀ Frente a la reacción de quienes dicen que no se puede, frente al miedo y al patriarcado, nosotras elegimos esperanza.

Mañana, 8 de marzo hacemos huelga feminista laboral de cuidados, de consumo y estudiantil.

Porque si nosotras paramos, se para el mundo. #NadaNosPara8M pic.twitter.com/PXLmAuyBOK — PODEMOS (@ahorapodemos) 7 de marzo de 2019

El partido liderado porsí hará huelga. En el último Pleno de la legislatura, que tuvo lugar la semana pasada, las diputadas de la formación morada ya lo anunciaron con unas camisetas en las que podía leerse:. Pero su secretario de Organización, Pablo Echenique, ya ha dejado claro que no se sumará: "Yo es que tengo mucho trabajo", defendió. "Frente a la reacción de quienes dicen que no se puede, frente al miedo y al patriarcado, nosotras elegimos esperanza. Mañana, 8 de marzo hacemos huelga feminista laboral de cuidados, de consumo y estudiantil. Porque si nosotras paramos, se para el mundo. #NadaNosPara8M", han animado desde las redes sociales.El pasado día 5 de marzo, la Secretaría de Feminismos de Podemos remitió una carta a la militancia en la que se subraya que este 8M demostrará un año más "que a las feministas" no les para "nada". "¡A la huelga, compañeras!", animan."Llevamos ya un tiempo hablando de la, pero queremos que nuestra reivindicación no termine el día 8 de marzo, sino que continúe el 9, el 10…, todos los días. Movilicémonos el 8 de marzo y tomemos conciencia de la necesidad de una sociedad más justa. Entre todas conseguiremos que esta huelga feminista llegue a cada rincón y que la reivindicación de nuestro movimiento ayude a transformar el mundo, colocando la vida en el centro", puede leerse.La manifestación coincide con la polémica desatada este miércoles después de que el partido anunciase en las redes sociales –mensaje que después fue eliminado– la vuelta de Pablo Iglesias Podemos recurrió a una imagen con una foto de Iglesias y el texto "Vuelve" en mayúsculas y con las letras "él" remarcadas en otro tono, pero horas después el líder de la formación morada aseguró que no se sentía "identificado con el cartel" y el partido lo borró de su cuenta de Twitter.señaló.

PP: por un feminismo "positivo e integrador"

Si el año pasado, con Mariano Rajoy al frente, la polémica estuvo en un argumentario interno en el que los conservadores rechazaban la huelga por "elitista", "insolidaria" y apostar "por el enfrentamiento entre mujeres y hombres", este año la polémica viene marcada por lade la dirección nacional del PP en lo que a la asistencia de la manifestación se refiere.A primera hora la mañana del miércoles desde Génova se aseguraba que las vicesecretarias del partido acudirían a la manifestación convocada en Madrid para la tarde del viernes. Ya por la tarde, con el argumento de que el manifiesto era "excluyente" , los conservadores cerraban a la puerta a la opción de sumarse.Fuentes de la dirección nacional del PP admiten que la decisión definitiva fue ampliamente debatida, sobre todo por el peligro de que se les ubicase junto a Vox, muy crítico con el movimiento feminista y con el 8M. Pero que al final se optó por tener unay por preparar un manifiesto. Salvo cambios de última hora se hará público a media mañana de este viernes. Casado tiene previsto mantener su agenda de partido, que le llevará a Castellón. Ya el sábado, se desplazará a Cartagena (Murcia) para participar en un acto sobre igualdad, familia, natalidad y conciliación.En el comunicado emitido para fijar postura, el PP lamenta "que los partidos de extrema izquierda pretendan monopolizar esta convocatoria buscando la división y"El Partido Popular siempre ha trabajado y continuaremos haciéndoloCelebraremos el Día de la Mujer acompañados por las mujeres candidatas y junto con representantes de distintos colectivos que trabajan mirando al futuro por una sociedad en la que prime el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres", podía leerse en el texto.Este jueves, Casado y un grupo de dirigentes del Partido Popular se dieron cita en Madrid bajo el lema. El líder de los conservadores abogó por un feminismo entendido como "igualdad de oportunidades sin colectivizar a la sociedad" e invitó al resto de partidos a ir juntos en esta materia. Una invitación que contrasta con algunas de sus declaraciones de los últimos días como las relacionadas con la violencia de género o el aborto Casado sostuvo que "no hay libertad sin seguridad". Y consideró que no es cuestión de enfrentar mujeres contra hombres, sino de plantear medidas eficaces para penalizar a los delincuentes,

Ciudadanos: "Feminismo no es decir portavozas"

En el partido naranja ocurre como en el PP: no gusta el manifiesto. Pero, a diferencia de los conservadores, sí habrá representación de la formación de Albert Rivera en la manifestación que. Acudirán diputados y representantes de Cs en la Asamblea y elCon este gesto, Ciudadanos repite, pese a que el año pasado sus representantes recibieron insultos de algunas de las asistentes.Antes de la manifestación, por la mañana, Rivera, hará una "declaración institucional" con motivo del Día de la Mujer en la sede nacional de Cs.Además, según informó la formación, "descubrirá una cita deescrita en una de las paredes de la sede".Junto a Rivera estarán la responsable del Área Mujer y LGTBI de la formación,la secretaria de Juventud,; la candidata a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís; y la portavoz de Cultura del partido,El pasado fin de semana, Rivera presentó un manifiesto sobre Feminismo Liberal . El documento, en forma de decálogo, defiende que "el feminismo es una causa de todos: no es patrimonio de nadie" . También, que "feminismo no es decir 'portavozas', es cambiar políticas".En la presentención de este decálogo, el presidente de Cs defendió que hay que ampliar los permisos de paternidad "pero cuadrando las cuentas" y no "inventando decretos sin dinero", en alusión a"Los mismos que han sacado decretazos son los mismos que votaron en contra de esos permisos de paternidad en los Presupuestos anteriores", criticó.