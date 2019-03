Garzón sitúa el proyecto de Unidas Podemos como dique de contención del "autoritarismo, xenofobia y racismo"

Publicada el 16/03/2019 a las 12:56 Actualizada el 16/03/2019 a las 12:57

Las promesas "incumplidas" del PSOE

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón , ha situado el proyecto conjunto de Unidas Podemos para las próximas elecciones de abril y mayo como. Así lo ha expresado el líder de Izquierda Unida en la última reunión de la Asamblea Político Social del partido que recoge Europa Press, en la que ha valorado positivamente el resultado del referéndum interno que aprobó acudir en confluencia con Podemos a los futuros comicios generales, autonómicos y europeos, ya que era la propuesta que él había defendido."Es una buena decisión y una buena noticia para el país,con un programa que Izquierda Unida ha defendido siempre", ha señalado, al mismo tiempo que ha calificado de "compleja tesitura" la situación política actual y en la que "todo está abierto". No obstante, Garzón se ha mostrado optimista sobre el posible resultado electoral y cuyas encuestas ha defendido que hay que tratar con "cautela", sobre todo en un momento en el que "hay una gran masa de personas indecisas y otras que se van a abstener".Para lograr ese resultado "optimista", el líder de IU ha dicho que es necesario, de forma que el partido explique sus políticas "pateándose el país". "El recibimiento ha estado muy por encima del que nos hubiéramos imaginado", ha admitido.Dentro de esta "pedagogía", Garzón ha querido situar el proyecto conjunto con Podemos como, a la que ha referido, en concreto, al último "atentado fascista" contra dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch y en el que murieron al menos 49 personas. Garzón cree que "todo el mundo es consciente" de una amenaza sobre la que hay un hilo común que se observa, además, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa Central y del Este "y también aquí", ha dicho refiriéndose a España.En concreto, Garzón ha relacionado estos hechos con los movimientos "autoritarios, xenófobos y racistas", señalando que, como la bajada de impuestos a los ricos, la privatización de la sanidad o el crecimiento de la desigualdad, elementos que ha atribuido al nuevo Gobierno de Andalucía.Asimismo,. Ha puesto como ejemplo que cuando se opusieron en primer lugar a la limitación de los precios del alquiler fue "por no ofender a los fondos buitre".También ha dicho, respecto al precio de la luz, que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco ha dado respuesta a eso, ya que "sube el precio pero no los salarios". Garzón ha calificado esto de. "Vamos a hacer todo lo posible por movilizar a ese votante, para que la volatilidad en los votos se traduzca en una propuesta en positivo para el país. Concurrimos en unidad y está todo preparado par hacer la mejor campaña posible gracias a una militancia de oro. Necesitamos Izquierda Unida para tener el mejor país posible", ha concluido.