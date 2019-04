Rivera prepara los debates electorales con su equipo en Madrid mientras Arrimadas continúa con la campaña

Publicada el 20/04/2019 a las 15:49 Actualizada el 20/04/2019 a las 16:17

Rivera no tiene actos hasta el miércoles

Arrimadas avisa a PNV y ERC de que van a "borrar su sonrisita supremacista"

Sánchez es un peligro público para España y Torra, Puigdemont y Rufián son su club de fans.

@InesArrimadas "Es un sueño para el separatismo que esté en Moncloa y una pesadilla para el resto de españoles" #VamosAlicante pic.twitter.com/petcODFnv8 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 20 de abril de 2019

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, se dedicará a partir de este fin de semana y hasta el martes acon su equipo en Madrid, mientras la portavoz de la Ejecutiva y cabeza de lista por Barcelona al Congreso, Inés Arrimadas, continúa con la campaña electoral, recorriendo distintas ciudades, informa Europa Press. En la formación naranja son conscientes de la importancia de los debates previstos para el lunes y el martes entre los cabezas de lista de los cuatro principales partidos nacionales –PSOE, PP, Unidas Podemos y Cs– para las elecciones generales, organizados respectivamente por RTVE y Atresmedia, y Rivera siempre se ha mostrado dispuesto a participar.El presidente de Ciudadanos asegura que no tiene miedo a debatir, como cree que le ocurre al candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, y que tiene ganas de exponer su programa, presentándolo como la "" y su proyecto "con los separatistas y con Podemos".Rivera tratará de contraponer el proyecto "reformista y regenerador" de Cs a los planteamientos de sus tres contrincantes, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Pablo Iglesias. Defenderá que el cambio solo puede venir de la mano de un, según explicó este viernes el secretario general de Cs, José Manuel Villegas.Asimismo, Villegas espera que en los debates haya espacio para poder explicar las propuestas y las políticas de Ciudadanos en distintos ámbitos, que han ido anunciando a lo largo de la precampaña y la campaña.Con el fin de llegar descansado a los debates de la semana que viene y tener bien preparadas sus intervenciones, Rivera ha decididode actos electorales desde este sábado hasta el próximo martes. El miércoles retomará la campaña con un acto en Valladolid.Durante este tiempo, estará trabajando en la sede del partido en Madrid con su equipo, incluidos su jefe de prensa, Daniel Bardavío; el secretario de Comunicación, Fernando de Páramo y el propio Villegas,, según han informado a Europa Press fuentes de Ciudadanos.Mientras tanto, será Arrimadas la que lleve el peso de la campaña electoral. Este sábado ha dado un mitin en Alicante y el domingo tiene programado un acto en Torroella de Montgrì (Girona). El lunes visitará Cádiz y Huelva y el martes irá a Barcelona.Así, desde Alicante, Arrimadas , ha advertido este sábado al cabeza de lista del PNV por Vizcaya al Congreso, Aitor Esteban, y al 'número dos' de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, de que si la formación naranja llega a la Moncloa tras las próximas elecciones generales, "se les va a borrar esa sonrisita supremacista de la cara"."Cuando lleguemos al Gobierno, al, ha declarado en un acto electoral en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. Según Arrimadas, los dos diputados nacionalistas no estarán "tan sonrientes y subiditos de tono" cuando Cs impulse una reforma electoral para exigir un mínimo del 3% de los votos a nivel nacional para poder entrar en el Congreso, ya que sus partidos podrían quedarse sin representación.La líder de Ciudadanos en Cataluña ha señalado que los cinco diputados que tenía el PNV en la Cámara Baja fueron determinantes para, por ejemplo, decidir qué inversiones en infraestructuras haría el Gobierno central en la Comunidad Valenciana. Pero, en su opinión, a Esteban "le importa un pimiento" que los valencianos tengan buenas conexiones o una educación y una sanidad públicas mejores:Por eso ha insistido en la necesidad de echar de la Moncloa a Pedro Sánchez, al que considera "", y tener un Gobierno que no pacte con partidos nacionalistas e independentistas. "Que siga en la Moncloa es un sueño para los separatistas y una pesadilla para la mayor parte de los españoles", ha indicado.