Álvarez de Toledo, sobre Rubalcaba: "Él no derrotó a ETA, se ha creado una ficción colectiva sobre su obra"

Publicada el 16/05/2019 a las 11:35 Actualizada el 16/05/2019 a las 12:17

"¿Tiene sentido este gran derroche sentimental?"

La designación de Iceta

La diputada electa del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado este jueves que el exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba "no derrotó a ETA" y ha lamentado que se haya. Aunque ha dicho que esto "puede parecer tabú", ha indicado queAsí se ha pronunciado Álvarez de Toledo en la presentación de la conferencia-coloquio del José Luis Martínez-Almeida , organizada por el Club Siglo XXI, al que han asistido el líder del PP, Pablo Casado , la expresidenta del PP vasco María San Gil, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella , y el exregidor madrileño José María Álvarez del Manzano, entre otros.Álvarez de Toledo ha afirmado que el PSOE , al igual quey los demás partidos "a veces" son "menos hábiles a la hora de desmontarlos". Y ha puesto como ejemplo en primer lugar el "luctuoso" duelo "colectivo" por el exministro Rubalcaba que "en paz descanse".Tras reiterar su "pésame sentido" a su familia, amigos y compañeros de partido, Álvarez de Toledo se ha preguntado "cómo es posible que en dos días se haya construido semejante ficción colectiva sobre Rubalcaba y su obra"., ha exclamado.La diputada del PP ha destacado que Rubalcaba fue "sin duda un político astuto, brillante, hábil y complejo" pero ha recalcado quesino que a la banda terrorista la derrotaron los "esfuerzos y el sacrifico de la Policía, la Guardia Civil , los jueces y la sociedad civil", así como personas como María San Gil, presente en la sala.En este punto, ha saludado laalias Josu Ternera , que fue "negociador por parte de ETA" con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Rubalcaba. Según ha añadido, fue además la persona que "negoció la vuelta de Bildu a las instituciones democráticas".Tras afirmar que ésa es la "historia de verdad" sobre las personas y los hechos, ha expresado su apoyo a la Guardia Civil por esta operación que se ha desarrollado en Francia para detener a Ternera. "Esto puede parecer tabú, pero creo que la verdad es importante y cuestionar los "marcos que se construyen", ya que, en su opinión, "Álvarez de Toledo ha aludido como segundo ejemplo a la designación como presidente del Senado a Miquel Iceta , primer secretario del PSC, una Pedro Sánchez tras el veto de los independentistas a su elección en el Parlamento catalán.En este sentido, ha advertido de que. A su entender, "el apaciguamiento es así, siempre acabas humillado".Tras recordar que Iceta pedía indultos para losaludía al derecho de autodeterminación, ha indicado que, una vez que ERC ha dicho que iba a votar 'no' al dirigente del PSC, a los constitucionalistas se les ha "presionado" para que voten a favor de su candidatura. "Nos hacen creer que Iceta es parte de los nuestros y el constitucionalismo cuando eso no es verdad", ha enfatizado.En este sentido, Álvarez de Toledo ha subrayado que la fuerza política y una de las personas que, algo que, a su juicio, se verá en esta legislatura.