Robles recuerda que un buque español no puede estar en una zona en la que hay "riesgo de combate" sin autorización del Parlamento

Publicada el 16/05/2019 a las 11:55 Actualizada el 16/05/2019 a las 12:51

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles , ha recordado este jueves a quienes cuestionan la retirada de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate de Estados Unidos en el golfo Pérsico que un buque español"Hay algunas fuerzas políticas que, por un cierto, no se dan cuenta de que España no puede participar en algún tipo de operación que pueda tener una trascendencia de combate sin la autorización del Parlamento correspondiente", ha avisado Robles en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.Este miércoles, el líder del PP Pablo Casado , advirtió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , de que decisiones "estratégicas" como la de la fragata deben adoptarseLa ministra ha subrayado este jueves que, ya que la decisión de Estados Unidos de permanecer en el golfo Pérsico no forma parte del acuerdo que firmaron ambos países, que era "de adiestramiento" y con motivo del V Centenario de la circunnavegación de Juan Sebastián Elcano.De hecho, ha asegurado que ese acuerdo ya preveía "expresamente" que tanto Estados Unidos como España pudieran hacer cambios y el Pentágono ha entendido "perfectamente" la decisión del Gobierno deel acompañamiento "porque se podía entrar en una zona de conflicto y eso no está previsto".