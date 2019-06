Vox lleva al comité de garantías los insultos de su coordinador en Sevilla

Publicada el 14/06/2019 a las 16:30 Actualizada el 14/06/2019 a las 16:59

"El Comité de Garantías, como exigen nuestros estatutos,Con estos términos, Vox respondió en una comunicación oficial dirigida asobre las medidas a adoptar con respecto a su coordinador en Sevilla, Ángel Bordas, excandidato de Democracia Nacional y destacado militante de los movimientos antiinmigración en la ciudad.Vox, que evitó realizar cualquier tipo de matización o disculpa sobre el contenido de los comentarios , se desmarcó por completo de los tuits de Bordas de cariz homófobo, xenófobo e insultante para las mujeres.que se hicieron antes de que esta persona estuviera en nuestro partido", señaló Vox, que añadióVox insistió, a pesar de las pruebas aportadas por este periódico y de que la propia dirección provincial confirmaba el jueves que Bordas es coordinador en Sevilla, en que "no existe" el cargo de coordinador en el partido. "Aunque" –añadió el partido– sí es cierto quetras su ofrecimiento como persona conocedora de muchos líderes vecinales".En el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, el portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, censuró los comentarios de Bordas, pero dijo que "son cosas de hace cinco o seis años y Vox tiene 50.000 afiliados". "Investigaremos a ver qué es lo que han dicho, quién lo ha dicho...", señaló. Y añadió: "Esos comentarios no representan a Vox". Espinosa de los Monteros se remitió al liderazgo en Sevilla de Cristina Peláez, vicesecretaria de Acción Social de Vox Sevilla. Peláez precisamenteidentificado como " coordinador Vox Sevilla ".Vox no aclara si considera que Bordas ha sido cesado, ni si la dirección sevillana ha sido desautorizada. Tampoco si ha habido algún error o descoordinación interna. Tampoco hace en su respuesta ninguna mención sobre el paso de Bordas por partidos como Democracia Nacional y Plataforma por la Libertad.