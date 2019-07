Nueva baja en Ciudadanos: su fundador Francesc de Carreras abandona el partido por la decisión de no pactar con Sánchez

Publicada el 17/07/2019 a las 20:14 Actualizada el 17/07/2019 a las 20:43

El jurista, uno de los fundadores de Ciudadanos,en el partido al no compartir la decisión de la Ejecutiva de la formación decon el líder del PSOE,, para facilitar su investidura como presidente del Ejecutivo, según informa Europa Press.Esta decisión de quien está considerado como el padre político del líder de Ciudadanos,, se suma a los abandonos de Xavier Pericay , cofundador de la formación naranja, o el ex portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido, Toni Roldán , o el europarlamentario Javier Nart En junio, Carreras ya instó a Albert Rivera en una El País publicada en (Querido Albert) a buscar un gobierno coherente y estable de la mano del PSOE. "Cs fue clave para enfrentarse al golpe de Estado en Cataluña, ahora es clave para dar estabilidad al Gobierno de España [...] Si rectificas pierdes credibilidad, en los últimos meses has dicho hasta la náusea que nunca pactarías con los socialistas. Pero muchos votantes de tu partido, y también de otros, creen que este país necesita uny si Cs contribuye a ello olvidarán esta desgraciada campaña.", defiendía el catedrático en el artículo.De Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), comunicó su baja en el partido naranja después de que laacordara el pasado 24 de junio por unanimidad a favor de mantener la estrategia de no negociar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente el Gobierno, según han indicado a Europa Press fuentes de Cs. El jurista y articulista Francesc de Carreras, uno de los intelectuales que estuvieron en el origen de Ciudadanos en Cataluña, lleva afiliado al partido desde su fundación en 2006.