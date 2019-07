Nueva renuncia en Ciudadanos: dimite uno de sus fundadores y líder en Baleares

Publicada el 06/07/2019 a las 15:20 Actualizada el 06/07/2019 a las 16:24

Ciudadanos agradece a Pericay el trabajo realizado

Triste por la salida de @xpericay de la ejecutiva. Una de las mejores personas que he conocido en @CiudadanosCs, trabajando hombro con hombro con él en educación, área de la que era responsable. Te deseo lo mejor, querido amigo Xavier https://t.co/Nf4q1XetXo — Luis Garicano (@lugaricano) 6 de julio de 2019

Un tipo extraordinario y un referente intelectual para todos. Todo mi apoyo y toda la suerte del mundo para lo que venga, querido ⁦@xpericay⁩ https://t.co/RcwmLew9wG — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) 6 de julio de 2019

El responsable del Área de Educación de Ciudadanos y portavoz en el Parlament balear,, ha dimitido de, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido. También fue uno de los fundadores de la plataforma Ciutadans de Catalunya, que originaría a posteriori la actual formación naranja. Pericay comunicó la semana pasada su decisión de dimitir de sus cargos en el partido al líder del partido, Albert Rivera.El que fuera responsable del Área de Educaciónante el antiguo secretario de la Agrupación de Palma de Ciudadanos, Marc Pérez Ribas, quien se impuso por 19 puntos a Pericay. "Desde que hubo las primarias en Baleares me fijé un periodo de reflexión que tenía que ver con si seguía o no en política. Rivera me pidió que siguiera en el Comité Ejecutivo", ha señalado Pericay en declaraciones a Europa Press.Asimismo, ha asegurado que, aunque le "haya afectado",por las que el ex portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales, Toni Roldán, dimitió . "Este era un buen momento para tomar la decisión. Estoy contento con lo que hemos hecho en la educación, hemos hecho una labor que ha sido reconocida estos años. Ahora vuelvo a mis negocios que es escribir", ha subrayado Pericay, quien ha mostrado una "satisfacción personal" con el trabajo realizado.Ciudadanos ha agradecido a Xavier Pericay el trabajo realizado estos años y le ha deseado "mucha suerte" en sus próximos proyectos profesionales. Además, la formación ha asegurado quee informó de que su deseo "era volver a la actividad profesional previa a su paso por la política"."Una de las mejores cosas de estos años en política ha sido trabajar con Pericay, un intelectual íntegro, humilde, con vocación de servicio... un señor", ha señalado en su cuenta de Twitter la diputada de Cs, quien ha dicho que tanto la formación naranja como la política educativa española "tiene mucho" que agradecerle. En la misma línea, el diputadoha destacado su "trabajo y buen hacer". "Ha sido un honor trabajar contigo, Xavier. Mucha suerte en todos tus proyectos", ha tuiteado.Por su parte, el eurodiputado de Ciudadanosse ha mostrado "triste" tras la dimisión de Pericay, al que ha definido como "una de las mejores personas" que ha conocido en el partido y con el que ha trabajado "hombro con hombro" en educación. "Te deseo lo mejor, querido amigo Xavier", ha publicado. La diputada electa de Cs por A Coruña, Marta Rivera, también ha dedicado unas palabras a Pericay en su cuenta de Twitter. "Una de las personas más inteligentes y honestas que he conocido dentro de la política y también fuera de ella. Gracias por todo", ha dicho.Asimismo, el ex portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y ex secretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido,, ha señalado que Pericay era un "tipo extraordinario" y un "referente intelectual para todos". "Toda la suerte del mundo para lo que venga", ha publicado.