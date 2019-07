Publicada el 30/07/2019 a las 12:09 Actualizada el 30/07/2019 a las 14:04

El líder del PP dio este martes los pasos para hacer un partido más a su medida tras un año en la presidencia de la formación, tras unas elecciones generales que le salieron mal y tras unas autonómicas en las que,logró salvar la cara. Hace un año tuvo que hacer hueco a fieles de quienes le habían apoyado en el congreso extraordinario con el que sucedió a Rajoy; ahora, se libera de esas cuotas y lanza el mensaje de que no responde a las presiones de los críticos.Casado convocó a la, el máximo órgano de la formación entre congresos, para comunicar una serie de cambios en la dirección, en los grupos parlamentarios yen un momento en el que los socialistas dirigen toda la presión a PP y Cs para su abstención.De los nombramientos, el más polémico ha sido el decomo portavoz en el Congreso de los Diputados . Casado había sido advertido, incluso por gente de su entorno más próximo, que el perfil "durísimo" de su número uno por Barcelona no es lo que mejor viene al partido en un momento en el que hasta él mismo ha apostado por la moderación. Pero Casado lo ha tenido claro desde el principio, desde el día que la escogió para ir en las listas a la Cámara Alta, eEl número dos de Álvarez de Toledo será el diputado canarioPara el Senado , el nombramiento despierta menos polémica pese a que los socialistas están criticando duramente su designación como senador porsiendo alavés., vicesecretario de Organización de PP, deja este puesto orgánico para ser la voz en laSu sustituta en Génova, como número tres del partido, será Ana Beltrán,Y la secretaria general en la Cámara Alta seráMaroto seguirá formando parte del Comité de Dirección en su calidad de portavoz en laque fue hombre fuerte de Cospedal, deja la vicesecretaría de Política Autonómica y Local y pasa a manos de una persona de confianza de Casado: el exalcalde de Boadilla de Monte (Madrid) y diputadoDe la vicesecretaría de Comunicación sale la gallegay el puesto recae sobre Pablo Montesinos. El periodista fue cabeza de lista por Málaga en las elecciones generales enA partir de ahora, será uno de los rostros de la dirección nacional encargados de las ruedas de prensa y otras comparecencias ante los medios de comunicación.Cuca Gamarra se mantiene como vicesecretaria de Política Social e Isabel García Tejerina como responsable de Sectorial. Además, el área de Participación deja de ser una Secretaría y asciende a Vicesecretaría.La vicesecretaria de Estudios y Programas, que estaba en manos de Andrea Levy, desaparece de la estructura del partido. Levy se concentrará en su tarea de concejal de Cultura, Turismo y Deporte en elPero seguirá formando parte de la dirección nacional del partido, con un cargo específico adecuado a sus funciones en el consistorio madrileño.Casado comunicará estos nombramientos de forma oficial en la tarde de este martes, cuando acuda a las 17.00 y a las 18.00 horas a presidir las reuniones de los, respectivamente.presidente de la Xunta de Galicia;, presidente de Andalucía; y Alfonso Alonso, líder del PP vasco no acudieron a esta cita por cuestiones de agenda. No ha pasado inadvertido que estos tres dirigentes han sido críticos con los primeros pasos de Casado al frente del partido.