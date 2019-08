El juez prevé abrir una veintena de piezas tras desencriptar el CNI parte de los documentos intervenidos a Villarejo

Publicada el 12/08/2019 a las 17:46 Actualizada el 12/08/2019 a las 18:08

Copias ocultas

En agosto se abrieron dos piezas

Denuncia de un 'pagafantas'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón prevé abrir una veintena de piezas separadas en el caso Villarejo después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)al comisario jubilado José Manuel Villarejo, cuando fue detenido en noviembre de 2017.La macrocausa, conocida también como caso Tándem , que irán aumentando según se vayan conociendo más detalles de la multiplicidad de negocios del excomisario, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, se hizo con la causa en enero de 2019 –una vez que el juez Diego de Egea, que comenzó instruyéndola, abandonó la Audiencia Nacional– y ordenó al CNI que descifrara el contenido de lo intervenido a Villarejo:Esta decisión ya permitió agilizar la investigación e incorporar pruebas, como recibís, contratos, facturas y horas de grabaciones de conversaciones, a las piezas ya formadas. Ahora,, según han apuntado las fuentes consultadas, aunque aún se desconoce sobre qué negocios de Villarejo tratarán.Cabe recordar que el propio Villarejo alardeaba de tener hasta "siete" copias ocultas, incluso alguna de ellas en el extranjero, según un audio transcrito por la Unidad de Asuntos Internos al que tuvo acceso Europa Press. De hecho, medios de comunicación han difundido audios del comisario que aún no han aparecido en la documentación analizada ySegún ha adelantado El País, en la causa ya obran informes policiales sobre el análisis de algunos de los documentos descifrados, que se tratarían de varias carpetas que correos electrónicos, de los cuales, entre ellos varios periodistas, empresarios, abogados, un informático, un cirujano, una actriz y un jubilado. Asimismo, en un reciente comunicado, Villarejo apuntó a varias empresas, de las cuales aún no se conoce ninguna iniciativa ni por parte de la Fiscalía Anticorrupción ni del juez de instrucción.En este mes de agosto,: una, relacionada con un presunto encargo del Grupo Planeta y otra, sobre los presuntos delitos fiscales que Villarejo habría cometido con sus empresas Stuart & McKenzie, Global Sinapsis y el Grupo Cenyt entre los años 2014 y 2016.Además, a finales del pasado mes también acordó la imputación como persona jurídica del BBVA . El banco no es la única empresa investigada en este caso, pues también se encuentra la sociedad naviera Pérez y Cía, propiedad de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura.Las mismas fuentes indican que esta pieza –que se encuentra bajo secreto de sumario– también irá creciendo a medida que se analice cada contrato de cada uno de los trabajos qAunque las primeras diligencias se abrieron en abril de 2017, tras la denuncia del empresario Francisco Menéndez, cansado de hacer de 'pagafantas' al socio de Villarejo, el comisario Carlos Salamanca, la detención del principal investigado en el caso Tándem no tuvo lugar hasta el 5 de noviembre de 2017, lo que hace que este año el juez instructor tenga que celebrar una vistilla para revisar la medida cautelar impuestaDe momento, las actuaciones se articulan en una pieza principal o King, que investiga la organización criminal al hilo de unos trabajos en Guinea Ecuatorial, y una decena de presuntos proyectos del comisario. Así, se encontrarían la Pieza 1, que implica al comisario Carlos Salamanca; Iron, sobre el espionaje a un bufete de abogados; Land, relacionada con la herencia de los Cerededa; Pit, en torno a una extradición a Guatemala; Cinco, sobre los audios de Corinna; Pintor, por la extorsión a un ex juez; Kitchen , que indaga el espionaje al 'popular' Luis Bárcenas; Marbella, sobre un empresario; BBVA, que es una causa en sí misma por la cantidad de encargos bajo la lupa; y Pieza 10, sobre revelación de secretos de Podemos.A estas hay que añadir una pieza número 11, que se inició tras una de las declaraciones del comisario jubilado por revelación de secretos de funcionarios públicos, cuyo recorrido fue muy corto pues se archivó casi al inicio de su investigación; la duodécima, abierta la semana pasada, por un presunto encargo del Grupo Planeta; y la última, la denominada pieza de investigación Agencia Tributaria número 13 sobre los posibles delitos fiscales de las empresas de Villarejo.