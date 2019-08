Montero invita a Podemos a "sentarse mañana" para retomar las negociaciones del acuerdo programático

Publicada el 13/08/2019 a las 11:11 Actualizada el 13/08/2019 a las 11:12

No habrá Gobierno de coalición

Insiste en la abstención del PP y Cs

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero , ha emplazado a Podemos este martes ade gobierno de cara a la próxima investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Así,del PSOE."Sentémonos mañana o pasado cuando Podemos quiera ypolítico. Ahí es donde se van a generar las confianzas", ha manifestado Montero en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en respuesta a las declaraciones del secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, que criticó este lunes al PSOE por esperar hasta septiembre para retomar las conversaciones.En este sentido, la ministra en funciones también ha criticado a la formación morada por "ir al último minuto" en las negociaciones, como se vio en la segunda sesión de investidura. "A nosotros, y todos los españoles fueron testigos de lo que planteó Iglesias en la tribuna", ha denunciado Montero, al tiempo que insistía a Podemos en negociar las políticas de gobierno y "no tanto los sillones y competencias".", ha recordado a la formación de Pablo Iglesias, a la que ha acusado de no querer retomar las conversaciones hasta que el PSOE vuelva a ofrecer el Gobierno de coalición, algo que ha rechazado Montero."Para sentarse quieren que previamente el PSOE les confirme que va a haber Gobierno de coalición, no quieren sentarse solo para hablar de un acuerdo programático", ha asegurado la dirigente socialista, que considera que Podemos quiere "incrementar las exigencias" de la propuesta yAsimismo, ha destacado que el PSOE ya ofreció el Gobierno de coalición a Podemos y que este lo rechazó "", y ha insistido a la formación morada a retomar las conversaciones y negociar un acuerdo programático. "Visto como han ido las negociaciones se han aumentado las desconfianzas", ha señalado, argumentando que Podemos "quiere más poder", por lo que Montero ha asegurado que la "vía del PSOE es pactar unas políticas que mejoren la vida de la gente".Por otro lado, la ministra de Hacienda en funcionespara facilitar la investidura de Sánchez y consiga formar Gobierno, argumentando que el bloqueo político es "responsabilidad colectiva" de todas las fuerzas políticas."La abstención del PP y Cs es lo que permite que Sánchez consiga formar Gobierno, y", ha expresado Montero, que insiste a las formaciones de centroderecha a que "cambien su posición" cuando el presidente en funciones convoque la ronda de contactos para conseguir los apoyos para su investidura.Así, ha responsabilizado a todas las fuerzas políticas de que no haya Gobierno todavía y ha pedido que se respete el resultado de las elecciones del 28 de abril, que dio la victoria al PSOE. "que eligieron un gobierno progresista que no descanse en manos de los independentistas", ha subrayado.