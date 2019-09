Sánchez asegura que "no dormiría por las noches” si hubiera aceptado ministros sin experiencia de Unidas Podemos

Publicada el 19/09/2019 a las 20:18 Actualizada el 19/09/2019 a las 23:17

Se siente capaz de formar gobierno

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE,, aseguró este jueves queal frente de ministerios como el de Hacienda, el de Seguridad Social o el de Transición Ecológica.No sólo él, insistió en varias ocasiones. “Si el Ministerio de Hacienda, las pensiones, o el ministerio de Política Energética, estuvieran en manos de personas sin experiencia política, o sin experiencia de gestión —la experiencia de Unidas Podemos en ayuntamientos es mejorable—, creo que el 95% de ciudadanos, incluso los votantes de Unidas Podemos,Así se pronunció en una entrevista emitida por laSexta en la que ha aseguró que ése era el objetivo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que quería colocar en el Consejo de Ministros a algunos de susen la gestión pública, además de formar un gobierno propio dentro del Ejecutivo.Sánchez lamentó que Podemos haya demostrado que, “si no se hace lo que Iglesias dice y decide, es capaz” deincluso a la alcaldesa Manuela Carmena, a la que contribuyó a aupar al frente del Ayuntamiento de Madrid.Aceptó la responsabilidad de que no haya Gobierno tras encabezar “la primera fuerza política de este país”, pero subrayó que lo hizo porque la opción que planteaba Unidas Podemos, la de un Gobierno de coalición, no era la mejor: “He aprendido que la solución más cómoda, la más fácil, no tiene por qué ser la mejor”. Al no aceptarla, destacó,la gobernabilidad de España a que haya un gobierno coherente, que tenga una única dirección y eso es lo que se estaba poniendo en cuestión por parte de Podemos en esta negociación”.“Este cogobierno”, añadió, habría tenido en sus primeros días de vida una “crisis de gobierno” en cuanto se produjeran declaraciones como las efectuadas este jueves por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llamando a manifestarse por los “supuestos presos políticos” si el Supremo condena a los líderes independentistas en prisión preventiva. Hubiese estado condenado al “fracaso” y “en ocho meses” hubiese desembocado enPorquecon personas que no tienen ninguna experiencia política, ni de gestión pública en carteras importantes”, insistió. A pesar de lo cual el PSOE ofreció en julio un Gobierno de coalición, con una vicepresidencia y tres ministerios, que “ellos despreciaron. Dijeron que era algo decorativo y que no era transformador”, unas calificaciones que le “sorprendieron”, porque se trataba de “carteras importantes para un partido progresista”. A esto se sumó que Unidas Podemos acabase votando “junto con el PP, Ciudadanos y la ultraderecha para impedir que un Gobierno del PSOE”.Sánchez se mostró confiado en que serási, como espera, los electores refuerzan la posición del PSOE con una victoria contundente. En ese contexto aseguró que “no diría un 'no es no'” a un acuerdo con Unidas Podemos para poner en marcha “políticas concretas” y “una legislatura progresista” pero recordó que, en su opinión, “se ha demostrado estos meses que el planteamiento del gobierno de coalición es inviable”.El presidente en funciones, cofundador de Unidas Podemos y creador de Más Madrid, una formación que estos días debate si presentar candidaturas el 10 de noviembre. En él, a quien dijo no conocer personalmente, ha “visto cosas que ha hecho o ha dicho que resultan esperanzadoras”.“Ha dicho que hubiera aceptado la propuesta que le hice al señor Iglesias, querecordó. Y propuso además “algo que parecería de ciencia ficción en la política nacional si lo ponemos en boca de Iglesias: estaba dispuesto a dar los votos de Más Madrid gratis para que Ángel Gabilondo fuera presidente de la Comunidad de Madrid aunque contara con el apoyo de Ciudadanos. Todo con tal de que la ultraderecha no tuviera la influencia que, desgraciadamente, tiene ahora mismo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.entre la estrategia y cómo entiende la política Errejón y cómo lo hace Iglesias”, remarcó. “El otro día, cuando Rivera plantea esta suerte de ejercicio funambulista [de llegar a un acuerdo con el PSOE], lo único que conté fue con el reproche de Unidas Podemos y con la amenaza del señor Iglesias”, señaló.Sánchez pidió a los ciudadanos que voten “con contundencia para abrir un horizonte de estabilidad y abordar los grandes retos. Comparto el hastío” de los ciudadanos por el fracaso de la legislatura, pero el 10 de noviembre, subrayó,Los ciudadanos, destacó, podrán acudir a las urnas el 10 de noviembre “con más información” de la que tenían el 28 de abril. Porque ahora saben que Unidas Podemosy porque han comprobado que Ciudadanos, siempre que tiene ocasión, pacta con el PP y Vox para sacar a los socialistas de las instituciones.Y rechazó en todo momento la acusación de sus adversarios de preferir elecciones a formar Gobierno.se preguntó. “Me llama la atención que digan esto los miembros de “un bloque” cuyo “único objetivo es ir contra el Partido Socialista y echar a Sánchez de La Moncloa”. “PP y Ciudadanos podrían haberse abstenido y se hubiera evitado la repetición electoral del próximo 10 de noviembre„ recordó. Y Unidas Podemos pudo haber aceptado algunas de las “cinco propuestas distintas” para “un entendimiento estos cuatro años”, precisó.No habrá gobierno con Ciudadanos después de las elecciones del 10N.pensar que el PSOE pueda formar un gobierno de coalición con Albert Rivera tras los comicios, aseguró. Si esa opción estuviera en su mente, concluyó, no habría sido necesario repetir elecciones porque en la actualidad los dos partidos suman una mayoría absoluta de 180 escaños.