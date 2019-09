Casado aprieta a Rivera: "Las consecuencias de la división del centroderecha son letales para España"

Publicada el 23/09/2019 a las 12:34 Actualizada el 23/09/2019 a las 14:37

Un partido "ampliado"

España Suma y la "generosidad" de Álvarez de Toledo

Cambios en la estructura

El líder del Partido Popular , reunió este lunes en Madrid al Comité Ejecutivo Nacional del su partido para echar a andar la maquinaria para las elecciones generales del 10 de noviembre. El jefe de los conservadores tomó la palabra después de que, número dos de la formación, presentara el informe habitual de estas citas. No es frecuente, pero Casado hizo una intervención en abierto a los medios de comunicación. Los días previos a este encuentro han estado precedidos por las exigencias de los barones, sobre todo en privado, de que las estructuras territoriales sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar las listas a los nuevos comicios. Es decir, que haya ajustes.Arropado por el lemaCasado hiló un discurso centrado en la necesidad de que el centroderecha concurra unido a las generales. Es la ya famosa coalición España Suma que quieren integrar los conservadores con Ciudadanos y a la que el partido naranja se resiste., dijo Casado al tiempo que advertía de que "no hay posibilidad alguna de sustituir al PP como cerebro, corazón y pulmón del centroderecha español. No la hay ni la habrá".El plazo para el registro de coaliciones electorales se agota el 29 de septiembre. Pese a la negativa de Albert Rivera, el PP va a seguir insistiendo en este mensaje. La dirección de campaña para estas generales en el PP recaerá sobre García Egea y la idea es que el Comité de Campaña estén representados todos los territorios.Casado no obvió en su mensaje que Ciudadanos no ve con buenos ojos la coalición España Suma.En primer lugar,hemos ofrecido fórmulas que permitían alcanzar acuerdos de Estado amplios, que favorecían la gobernabilidad de España para la inmensa mayoría. Sin embargo, quienes tenían la responsabilidad de materializar lo han mostrado más interés en sostener la división, que daña de manera grave el funcionamiento de las instituciones.que han sido rechazadas nuevamente y sin matices por las fuerzas políticas situadas a nuestro alrededor."Creo, sinceramente, que en este momento sus prioridades se han alejado ya mucho de las de sus votantes", dijo sin citar a sus rivales políticos."Quiero un Partido Popular ampliado, más popular y menos partido, integrador, reconocible por moderado, responsable tanto de la defensa de sus propias posiciones como,sobre todo y antes, de la defensa del sistema que todos compartimos. Nuestro programa es para la convivencia y el progreso, y esa será siempre nuestra piedra de toque, lo que nos guiará en todo momento, lo que justificará o no cada paso y cada decisión", dijo Casado a los suyos.En esta ocasión, a la cita no faltaron los barones que han sido más críticos con la actual dirección del partido. Así,(País Vasco),(Galicia) y(Andalucía) no se perdieron la cita con la que Casado quiso dar el pistoletazo de salida a la precampaña.Al término de la reunión todos ellos coincidieron en poner en valor el discurso de su jefe de filas.Tras el Comité, Casado convocó a los presidentes regionales de la formación a un almuerzo.El PP está dispuesto a hacer de la oferta a Ciudadanos para que se una a la coalición España Suma uno de los ejes de la precampaña. En este contexto, la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, puso este lunes la pelota en el tejado del partido naranja al asegurar, en una entrevista concedida a El Mundo , que está dispuesta a que Inés Arrimadas, sea la número uno de la coalición por Barcelona.En la dirección nacional del partido destacaron este lunes ladel gesto deEn este Comité Ejecutivo Nacional se anunciaron dos cambios en la estructura del partido: la presidenta del PP de Asturias, distanciada del equipo de Casado, deja su cargo y Ana Camins sustituye a Juan Carlos Vera como secretaria general del PP de Madrid.Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que Mercedes Fernández tendrá un papel importante en el futuro de la formación.