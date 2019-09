Errejón se presentará en las provincias donde Podemos logró el 85% de sus escaños, 36 de los 42 obtenidos el 28A

Publicada el 26/09/2019 a las 16:59 Actualizada el 26/09/2019 a las 19:29

Errejón va a por el 75% de los votos de Iglesias

Pronunciamientos de En Marea a favor de Errejón

El líder de Más País , tiene previsto presentar candidaturas el próximo 10 de noviembre en, es decir, donde Unidas Podemos logró elen las pasadas elecciones generales del 28 de abril. De esta manera, concurrirán en los lugares donde la formación de Pablo Iglesias consiguió 36 de sus 42 diputados actuales, según los datos analizados por Europa Press.El preacuerdo alcanzado por la plataforma de Errejón con, el compromiso dede concurrir con Más País a los próximos comicios, y la decisión de esta nueva formación de, supone que los escindidos de Unidas Podemos se presentarán en al menos 18 provincias.Se trata de las siguientes: Madrid, Barcelona y Málaga, Cádiz, Granada y Sevilla en Andalucía; Pontevedra y A Coruña, en Galicia; en las tres provincias de la Comunidad Valenciana; Asturias, Baleares, Vizcaya, Murcia; Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, en Canarias y Zaragoza.La suma de escaños que consiguió el partido morado en esas circunscripciones en las pasadas elecciones generales es de 36. Es decir, casi el 86% del total de los logrados el 28 de abril y el 75% de los 3,75 millones de votos que tuvo Unidas Podemos, según los datos recogidos por Europa Press.Se trata de una clarade la plataforma de Íñigo Errejón al grueso del electorado que confió en Unidas Podemos y sus confluencias hace 5 meses.Las dos circunscripciones que concentran más dely los escaños obtenidos por la formación morada son. En la primera de estas circunscripciones Unidas Podemos tuvo 6 escaños en las generales tras recibir el voto de 613.911 electores.Pero Errejón ya demostró quepor la mano a la formación de Iglesias cuando se presentó con Más Madrid a la Comunidad un mes después, el 26 de mayo, y logró 20 diputados regionales y elfrente a los 7 de Unidas Podemos, que solo tuvo el 5% de apoyos.En Barcelona la situación es diferenteporque allí no se presenta Podemos como tal, sino que lo hacen los, que consiguieron 6 escaños en abril, con 509.016 votos. De momento, los intentos de negociación de los de Errejón conno han prosperado, pero la decisión en cualquier caso es presentar la plataforma Más Paísen la capital catalana.La formación de Iglesias también logró cerca demedio millón de votos (480.307 en total) entre lasen las que se va a presentar el partido de Errejón: Málaga, Cádiz, Granada y Sevilla, que sumaron 7 escaños para el partido morado el 28A.Dos escaños en cada una de ellas salvo en, donde el partido de Iglesiasy fue el último, que arriesgan tanto Unidas Podemos y Más País al presentarse divididos en esta provincia.La siguiente comunidad autónoma por número de votos y escaños fue la. Allí, Unidas Podemos consiguió 382.798 votos y 5 escaños, dos en Valencia, dos en Alicante y uno en Castellón. Pero la decisión de Compromís de concurrir con Errejón el próximo 10 N puede cambiar esta configuración.El partido desolo consiguió el escaño de éste el pasado 28 de abril al Congreso por la provincia de, con 126.078 votos. En, esta formación se quedó muy lejos de lograr diputado. Sin embargo, al presentarse de manera conjunto con los de Errejón, la plataforma Más Paísy poner en problemas a la formación de Iglesias en esta comunidad autónoma.Incluso podría no lograr ninguno de ellos el diputado de Castellón que consiguió Podemos en abril ya que fue el último del reparto y lo logró con 43.656 votos, mientras que Compromís solo se hizo con 16.713.En Galicia, las dos provincias en las que Más País ha decidido presentarse,, dieron dos escaños a Unidas Podemos hace cinco meses, al lograr entre ambas 200.566 votos. Pero aunqueseguirá con Unidas Podemos, algunos dirigentes de En Marea ya se han pronunciado aEn el, los cuatro escaños logrados por los de Iglesias en las pasadas generales —dos en Vizcaya, uno en Álava y otro en Guipúzcoa— también se ven amenazadospor el pacto de Errejón con Equo para concurrir en Vizcaya, donde la formación morada logró dos diputados y 121.740 votos.Lo mismo sucede con los dos diputados de Unidas Podemos en, ya que Más País también prevé presentar listas en estas islas, al igual que en, donde consiguió un escaño en los pasados comicios con 107.426 votos y en, donde el partido morado se hizo con un diputado en abril, pero fue el último escaño y la división de Podemos en esta región podría hacerlo peligrarEn el caso de, el partido de Iglesias obtuvo 3 diputados: uno en Santa Cruz de Tenerife, con 75.695 votos y dos en Las Palmas, con 91.216 votos, consiguiendo ser, por detrás del PSOE, en esa circunscripción. Pero en ambas provincias contará con un rival en esta ocasión, el partido de Errejón.Por el momento, Más País no se ha pronunciado sobre si se presentará en lasen las que Unidas Podemos tiene escaño, que son: Navarra, Córdoba, Huelva, Guipúzcoa, Álava y Tarragona.