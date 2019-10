Este domingo a las 03.00 horas volverán a ser las 02.00 y se recuperará el horario de invierno

Publicada el 25/10/2019 a las 20:30 Actualizada el 25/10/2019 a las 20:53

El caso de España

Ahorro energético

España permanecerá en su actual huso horario

La madrugada del próximo domingo,27 de octubre,cuando a las 03.00 horas se retrasen los relojes y de nuevo vuelvan a marcar las 02.00 horas en España. De este modo, se recuperará un año más el horario de invierno, de acuerdo con la Directiva Europea del Cambio de Hora que se aplica en todos los Estados de la UE, según informa Europa Press.En febrero de 2018, a propuesta de Finlandia, la Eurocámara votó sobre la posibilidad de terminar con el cambio de hora . A pesar de recibir 384 votos en contra y tan solo 153 a favor, el Parlamento Europeo se comprometió ay abrió una consulta pública, en la quede los 4,6 millones de ciudadanos que participaron, se mostraronAunque la Comisión Europeala eliminación del cambio de horario, en marzo de este año la comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo apostó por retrasar hasta el año 2021 la eliminación del cambio de hora bianual propuesto por la Comisión Europea para abril de este año, de forma que las capitales tuvieran más tiempo para decidir si el país se queda con el horario de verano o el de invierno. Países comoya han decidido que continuarán con el cambio de hora estacional.Las primeras disposiciones sobre el horario de verano se adoptaron en Europa en 1980 y desde el año 2000, con la mencionada directiva, quedaron establecidas las reglas que marcan suinicio en marzoy su finalización en octubre.El cambio de hora, a partir de la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adelantar el reloj para aprovechar mejor la luz del sol y. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.Si bien, desde la aprobación de la Novena Directiva por el Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión en enero de 2001, el cambio se aplica con. La Directiva está incorporada al ordenamiento jurídico español por Real decreto 236/2002, de 1 de marzo.El cambio de hora se efectúa siempre elen el caso del horario de invierno, cuando el reloj se retrasa una hora, y el, cuando se adelanta una hora el reloj y comienza el horario de verano.En España, el Ejecutivo creó unapara determinar la conveniencia o no de eliminar el cambio de hora estacional y, en caso de decisión afirmativa, decidir qué horario era más adecuado, el de verano o el de invierno.En marzo del año pasado, esta comisión presentó un informe en el que no llegó a, habida cuenta de la "gran cantidad de" que tiene esta medida en campos como el económico o el cultural.España geográficamente está ubicada en el uso GMT+1 coincidiendo con la mayor parte de Europa, excepto Reino Unido, Irlanda y Portugal, que se mantienen en el UTC/GMT+0. Esta adscripción de huso es la que marca desde 1940 la hora oficial española,a la hora universal.En la latitud de España, aproximadamente diez en invierno y unas 14 en verano, pero no amanece o anochece a la misma hora en el este que en el oeste, pudiendo haber más de una hora de diferencia de un extremo al otro. Vigo, por ejemplo, es la ciudad europea en la que más tarde anochece.De acuerdo con la normativa vigente, el cambio de hora de verano a invierno se produce el último domingo de octubre en toda Europa, de acuerdo a la Directiva Comunitaria del Cambio de Hora, que es de obligado cumplimiento con el objetivo de lograr un ahorro energético.Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el potencial depodría alcanzar en torno a 300 millones de euros, el equivalente al 5% del total. De esa cantidad, 90 millones corresponde al potencial de los hogares españoles, lo que supone uny 210 millones restantes se ahorrarían en los edificios del terciario y en la industria.Por su parte, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, publicó en febrero de 2019 un informe en el que se puntualiza que los cambios estacionales de hora pueden producirpero que son marginales y que no hay certeza que se obtengan en todos los estados miembros.El informe también indica que puede haber, pero que no es tan obvio que ocurra lo mismo con la, pues podría incluso aumentar su consumo. Además, según indicaron los expertos, los resultados sonya que están muy influenciados por factores externos, tales como la meteorología, la geografía y el comportamiento de los usuarios.En España,que permitan asegurar que el cambio de hora lleve asociados ahorros energéticos. Además, las nuevas exigencias de eficiencia energética en iluminación, en los sistemas de climatización, y en los propios edificios, así como la progresiva introducción del autoconsumo alteran significativamente los análisis que originalmente se utilizaban para calcular estos datos.Por otra parte, la comisión encargada de estudiar la conveniencia o no de eliminar cambio horario estacional, dictaminó que España debía mantener su actual huso horario , un debate paralelo al del cambio de hora estacional y en el que algunos se inclinaban por que España adoptara el huso horario de Londres y Portugal frente al de Berlín."España lleva empleando el mismo huso horario desde hace más de 30 años, que coincide con el de Alemania y se remonta a la época franquista", indicó en marzo la ministra portavoz