El PSOE preguntará a su militancia: ¿Apoyas el acuerdo alcanzado con Podemos para un Gobierno progresista de coalición?

Publicada el 18/11/2019 a las 18:24 Actualizada el 18/11/2019 a las 18:50

Voto presencial o electrónico

Campaña informativa

La dirección del PSOE ha aprobado este lunes sobre el pacto con Unidas Podemos: "¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?".Junto a la pregunta, la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federade la primera consulta a la militancia que hará el partido a nivel nacional desde el regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General tras las primarias de 2017, ha informado la formación en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.Y es que, en contra de lo habitual, este lunes no se ha convocado rueda de prensa para informar del contenido de la reunión, y el partido se ha limitado a difundir una nota de prensa. El partido sí ha grabado y difundido unas declaraciones del secretario de Organización, José Luis Ábalos, haciendo un llamamiento a la militancia a apoyar el acuerdo que permitirá, "completar el giro social y redistributivo" en las políticas públicas iniciado por Pedro Sánchez y "levantar un dique de contención progresista" frente a "la derecha más extrema que se recuerda desde la transición".El también ministro de Fomento considera que los socialistas tienen lade poner en marcha un Ejecutivo progresista y de no dar "excusas" a las derechas: "Apoyemos la formación de un Gobierno de izquierdas para decirles a las derechas que el PSOE va a gobernar este país", subraya.Advierte además de que las "hostilidades" de la derecha por su "resistencia a perder el poder" y a "hacer una oposición responsable" no van a cesar, y pronostica que las derechas "van a aprovechar cualquier oportunidad para poner palos en las ruedas de la gobernabilidad,y desestabilizarle como partido."Lo han hecho siempre –denuncia–, pero lo van a hacer con mayor descaro, porque van de la mano de la ultraderecha de Vox, con la que han pactado en varias Comunidades Autónomas y a la que se abrazan políticamente"., abunda.Según recogen los Estatutos del partido,. Podrán votar todos los militantes y afiliados directos del PSOE, así como los militantes de Juventudes Socialistas de España, los del PSC y su organización juvenil (JSC), que formen parte del censo cerrado a 18 de noviembre. Uno de los últimos datos proporcionados por el partido cifraba en más de 187.000 los militantes del PSOE, mientras que el PSC cuenta con 17.315 afiliados.Los militantes podránentre las 10:00 y las 20:00 horas, en las mesas electorales de la Agrupación Municipal o de Distrito. Aquellas con menos de 100 electores o que hayan sido autorizadas previamente, podrán establecer un horario reducido de votación de al menos 4 horas de duración.Las comisiones ejecutivas municipales o de distrito deberán convocar a todos sus militantes, indicando claramente en la convocatoria el día, el horario y el lugar de la votación.on-line durante toda la jornada del viernes 22 de noviembre y el 23 hasta la hora de cierre (20:00 h). Pero si se opta por esta vía, hay que solicitarlo previamente antes de las 20:00 horas del jueves 21 de noviembre a través del portal MiPSOE. El censo de votación con los militantes que han solicitado este voto on-line se subirá al Portal de agrupaciones un día después, el viernes 22.La votación en las agrupaciones seráPara garantizar el secreto del voto, se facilitará una cabina o espacio donde se pongan a disposición de los electores las papeletas y sobres de votación. Los modelos oficiales de papeletas serán proporcionadas por el Comité Organizador y estarán subidos en el Portal de agrupaciones.Además, tanto la Comisión Ejecutiva Federal, como las ejecutivas autonómicas, provinciales o insulares podrán, que velen por el correcto desarrollo del proceso de votación en los distintos ámbitos e informen de las eventuales incidencias que pudieran producirse.A partir de este martes y hasta el viernes, víspera de la consulta, la Comisión Ejecutiva Federal, poniendo a disposición del conjunto del partido la información sobre el acuerdo alcanzado. Desde ese mismo momento, se habilitará a las agrupaciones a convocar asambleas informativas para debatir sobre el acuerdo propuesto, que podrán celebrarse hasta el día anterior del comienzo de la votación.Finalizado el plazo previsto para la votación, el sábado 23 de noviembre a las 20.00 horas,El resultado de la consulta se trasladará a los ámbitos superiores del partido a través del Portal de Agrupaciones. Las agrupaciones sin acceso al Portal de Agrupaciones deberán comunicar los resultados a la Comisión Ejecutiva de ámbito superior, que a su vez los trasladará a la Comisión Ejecutiva Federal por el sistema habilitado a tal efecto.