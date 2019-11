El expresidente del BBVA declara casi tres horas por los contratos con Villarejo y se marcha sin ninguna medida cautelar

Publicada el 18/11/2019 a las 13:00 Actualizada el 18/11/2019 a las 14:25

El expresidente del BBVAha abandonado la Audiencia Nacional pasadas las 13.15 horas sin ninguna medida cautelar tras haber declarado durante más de dos horas y media como imputado por cohecho y revelación de secretos en relación a los encargos que la segunda entidad bancaria efectuó durante años al comisario José Manuel Villarejo.A la salida y en declaraciones a los periodistas sin admitir preguntas, el financiero se ha congratulado de haber tenido "la oportunidad" de comparecer ante el juezGonzález asegura que durante el interrogatorio ha sido "transparente" y que jamás participó en nada que pueda calificarse de ilegal. "Una vez que termine esta investigación –ha dicho– quedará muy claro que el Grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar, sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco".El espionaje a políticos y empresarios para evitar que Sacyr entrara en 2004 en, entre ellos el exministro socialista Miguel Sebastiá, constituye una de las claves esenciales en esta pieza secreta de la Operación Tándem.Aunque permanece bajo secreto esta parte de la investigación sobre las actividades del que durante años fue el poderoso comisario Villarejo, las palabras de González ante los periodistas indican que ante el juez ha hecho lo que todas las fuentes vaticinaban: declararseque pueda derivarse de los contratos que el BBVA suscribió con la agencia Cenyt, mascarón de proa empresarial de Villarejo. Ajeno e ignorante antes que estallase el escándalo de los vínculos entre el policía y el banco., ha narrado ante la prensa. "Inmediatamente –ha preseguido– abrimos una investigación para determinar el alcance de dichos trabajos. Posteriormente, se abrió una pieza judicial". El BBVA, ha remarcado a continuación, "es una gran institución internacional enormemente respetada que trabaja en beneficio de clientes y accionistas" y "también presta servicios relevantes a la sociedad".Desde febrero, el exministro socialistaestá personado como acusación particular en la pieza donde se investigan los servicios prestados por Villarejo al BBVA. Sebastián fue, entre 2004 y 2005, una de las víctimas del espionaje que el banco encargó al entonces policía buscando frenar la entrada de la constructora Sacyr en el accionariado del banco.Aquella es la que ha pasado a conocerse como la Operación Trampa. Villarejo espió por encargo del BBVA a políticos, empresarios y periodistas. Pero no fue un episodio aislado sino un eslabón en lo que ya se perfila como una larga cadena. Sustentada en el ingente volumen de documentación intervenida a Villarejo y su círculo, esa es la premisa bajo la que la investigación judicial sobre el BBVA y sus pagos a Villarejono solo aquel espionaje a gran escala sino la serie completa de trabajos de inteligencia que el policía realizó para la entidad a lo largo de casi tres lustros.El encargo del equipo de Francisco González a Villarejo había saltado la barrera del secreto antes de que los digitales moncloa.com y elconfidencial lanzasen el 10 de enero la primera información sobre la y sus 15.000 llamadas interceptadas de 3.925 teléfonos diferentes, entre ellos los del exministro socialista Miguel Sebastián; los empresarios Luis del Rivero, en 2004 presidente de Sacyr, y Juan Abelló; y los de quienes en aquel periodo ostentaban la presidencia y la vicepresidencia nada menos que de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas.A su llegada, donde estaba citado a las 10 de la mañana, González se había mostrado tranquilo y sonriente y declinó hacer comentarios a los medios porque "". Su larga declaración ante el juez García Castellón y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano indica que ha optado por una estrategia distinta a la seguida por otros ex ejecutivos del banco también imputados y que se han ido acogiendo a su derecho a no contestar porque las actuaciones permanecen bajo secreto e ignoran por tanto hasta dónde alcanza el conocimiento de los investigadores.La imputación de González se ha acordado a instancias de Anticorrupción en el marco de la pieza separada número 9 de la macrocausa Tándem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo, quien habría estadopara el BBVA durante más de una década y por importe superior a 10 millones de eurosAdemás del ex número uno del BBVA, por la Audiencia también desfilarán Juan Asúa, otra ficha clave —el exresponsable de la entidad en España y Portugal, además de actual asesor del presidente Carlos Torres, coordinó la investigación interna para analizar la dimensión del caso Villarejo—; Eduardo Arbizu, exresponsable legal; Manuel Castro, exjefe de riesgos; Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos; y José Manuel García Crespo, también del equipo legal. A ellos se sumarán el expolicía Antonio Bonilla, que llegó a la Audiencia con un casco de motorista para evitar ser fotografiado; y Javier Ayuso, exresponsable de Comunicación del BBVA hasta 2009 y experiodista de El País, que ha acudido en calidad de testigo.