Barómetro de laSexta: Un 58,4% de los encuestados no están preocupados por la presencia de ministros de Unidas Podemos

Publicada el 18/01/2020 a las 15:51 Actualizada el 18/01/2020 a las 16:28

Primera semana en funcionamiento del nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos encabezado por Pedro Sánchez tras la toma de posesión de los 22 ministros y, según los datos del barómetro de laSexta del Instituto Invymark publicado este sábado, la presencia del partido morado en la vicepresidencia y cuatro carteras no preocupa al 58,4% de los encuestados. En cambio, el 40,4% sí que está preocupado por los ministros de la formación de Pablo Iglesias.

Por partidos, la mayoría de los votantes de PSOE (86,2%) y de Unidas Podemos (96,8%) no se muestran preocupados por la presencia de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Irene Montero, Alberto Garzón y Manuel Castells en el Consejo de Ministros. En cambio, entre los simpatizantes de Vox (87,8%), PP (85,7%) y Ciudadanos (81,3%) predomina la preocupación por estas cinco carteras.

El nuevo Gobierno también aprueba con un 5,04. Las notas más altas las cosecha el Gobierno de coalición entre los votantes de los partidos que lo integran: los de Unidas Podemos le dan un 7,21 y los del PSOE un 7,09.

En cuanto a las primeras medidas del Ejecutivo de coalición de Sánchez, la mayoría de los encuestados por este barómetro de laSexta se muestran partidarios de la subida un 0,9% de las pensiones. En concreto, un 75,8% está a favor de la medida mientras que tan sólo un 22,2% se muestra en contra y un 2% no sabe o no contesta. Esta valoración positiva se repite entre los votantes de todos los partidos políticos, no solo entre los de PSOE (85,1%) y Unidas Podemos (88,7%), sino también el 61,3% de los del PP , el 71,9% de Ciudadanos y el 54,1% de Vox.

Con respecto al nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado, exministra de Justicia, existen más discrepancias: un 45,6 % la valora de forma positiva mientras que un 42,3% está en contra de su designación, mientras que un 12,1% no sabe o no contesta ante esta cuestión.