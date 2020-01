Torra da por terminada la legislatura pero se reserva la fecha de las elecciones hasta que se aprueben los Presupuestos

Publicada el 29/01/2020 a las 12:23 Actualizada el 29/01/2020 a las 12:44

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dado por terminada la legislatura después de la fractura abierta entre Junts y Esquerra a cuenta de la retirada de su escaño y, en una declaración desde el Palau de la Generalitat, ha anunciado que convocará elecciones anticipadas después de que el proyecto de Presupuestos haya sido aprobado.

“Esta legislatura ya no tiene más recorrido político. Llega a su final”, aseguró, antes de reprochar a Esquerra haber puesto “en peligro” su condición de presidente, la Presidencia de la Generalitat y a Cataluña. “La represión se combate sin doblarse”, proclamó, así que “es imprescindible volver a dar la palabra a la ciudadanía para renovar el mandato de 2017”, razonó en alusión a la convocatoria de elecciones anticipadas, si bien no hará pública la fecha hasta que los Presupuestos de Cataluña que este miércoles debían iniciar su trámite parlamentario lo completen y estén en vigor.

“Ningún gobierno puede funcionar sin unidad ni estrategia común y compartida y sin lealtad”. Lo que hace falta, añadió, es que “los catalanes tengan un Gobierno que los represente fielmente y que no se ponga de rodillas ante un Estado autoritario”. “Tenemos qe avanzar hacia el objetivo de culminar el mandato del 1-O, la independencia”, remarcó.

Torra no lo vinculó a la decisión de no poner fecha todavía a las elecciones, pero también hizo referencia a la reunión que mantendrá con el presidente Pedro Sánchez el próximo jueves, en la que se supone deben ponerse de acuerdo para poner en marcha la mesa de diálogo entre gobiernos que ERC y PSOE pactaron para abordar solucoones políticas al conflicto catalán. “Tengo la responsabilidad de una negociación con el Gobierno español y quiero comprobar si tiene voluntad de poner fin a la represión” y atender la demanda de autodeterminación. “Es con este objetivo que me reuniré con el presidente Sánchez”, subrayó dando a entender su escepticismo ante el encuentro y situando la nonata mesa de dia´logo fuera de los márgenes pactados por Esquerra.

Desatada la crisis de confianza entre los dos partidos, —se ha “deteriorado la confianza mutua”, admitió el president—la decisión de Torra se corresponde con el escenario preferido por Esquerra, que el lunes pidió expresamente a Torra prolongar la legislatura para sacar adelante el proyecto de Presupuestos que tan trabajosamente ha conseguido pactar con Catalunya en Comú.

La convocatoria de Torra puso patas arriba la agenda del Govern y del Parlament antes incluso de producirse. El vicepresident Pere Aragonès (ERC) se vio obligado a posponer la presentación del proyecto de Presupuestos y la reunión ordinaria del Consell, que debía aprobar las cuentas en primer lugar, pasó de la mañana a la tarde. El anuncio del president encendió todas las alarmas en Esquerra, que ha convocado una reunión de urgencia para esta tarde.

Desde que el lunes Esquerra se negó a apoyar el plan del president de la Generalitat de desafiar la decisión de Tribunal Supremo de retirarle el acta de diputado, Torra ha venido manteniendo contactos con dirigentes de JxCat y con el eurodiputado y líder del partido Carles Puigdemont.

ERC, con el vicepresidente, Pere Aragonès, al frente, lleva mucho tiempo defendiendo que aprobar los Presupuestos es imprescindible para el funcionamiento de Cataluña, que lleva desde 2017 con las cuentas prorrogadas.