El presidente del Partido Popular estrenó este miércoles su discurso más duro contra Pedro Sánchez en sede parlamentaria en el contexto de la crisis del coronavirus. Lo hizo en el debate sobre la prórroga del estado de alarma.

Por mucho que Pablo Casado insistió en que su formación iba de la mano del Gobierno y se estaba comportando con sentido de Estado, sus palabras derribaban una y otra vez la comprometida "lealtad". Nada más subirse a la tribuna de oradores, Pablo Casado se declaró "muy preocupado" tras haber escuchado a Pedro Sánchez. "Nuestro país no está para mítines, ni para manuales de resistencia, ni autoayuda", sostuvo.

El jefe del principal partido de la oposición dio por hecho que Pedro Sánchez ha defraudado a los españoles en el primer tramo del estado de alarma. "No defraude a los españoles una vez más. No se lo merecen", le dijo después de acusarle de haber "abandonado a su suerte" a médicos y enfermeros.

"Protección eficaz a las 8 de la mañana"

"Como nieto, hijo y hermano de seis médicos, y primo, sobrino y cuñado de tres enfermeras, conozco de cerca la vocación y el sacrificio de unas profesiones en las que se está dispuesto a arriesgar la vida con tal de salvar la de los demás. Lo que no se puede hacer es dejarles abandonados a su suerte. No podemos estar cada noche pendientes del móvil para saber su parte de bajas", detalló el presidente del PP. Las comunidades gobernadas por los conservadores, con Madrid a la cabeza, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han denunciado en los últimos días que el Gobierno estaba bloqueando la llegada de medios de protección para los trabajadores de los hospitales.

"Más de medio millón de sanitarios merecen aplausos a las 8 de la noche, pero necesitan protección eficaz a las 8 de la mañana", subrayó.

Banderas a media asta

A juicio de Casado, "los ciudadanos están cumpliendo con los enormes sacrificios que se les pide, con las durísimas medidas que hoy [por este miércoles] aprobará el Congreso, pero el Gobierno no está respondiendo a la altura de sus esfuerzos", insistió.

España está de duelo, todos estamos de luto. Y esto no va bien. Los españoles cumplen con un enorme sacrificio, pero el Gobierno no responde a la altura de sus esfuerzos. Con el 0,6% de la población mundial ya tenemos el 16% de los muertos. pic.twitter.com/ZFEksb1hXF — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 25, 2020

El PP lleva días rumiando el enfado con el Gobierno y sus socios de Unidas Podemos por dos cuestiones: por hablar de los recortes sociales en la etapa de Mariano Rajoy y las privatizaciones de la Sanidad en las comunidades que gobiernan y porque creen que están siendo más leales de lo que la izquierda fue con ellos en otras crisis sanitarias.

Casado dijo a Sánchez que él está siendo "el jefe de la oposición" que él no fue. "A nosotros nos organizaron 25 manifestaciones llamándonos asesinos por sacrificar al perro de la única contagiada por Ébola en nuestro país, que afortunadamente se acabó curando. Usted pidió entonces en plena crisis la dimisión de la ministra, y llamó de todo al presidente del Gobierno, yo no voy a hacerlo. Pero afortunadamente para usted y para España, nosotros no somos así".

Respecto al capítulo de la gestión sanitaria, el jefe de la oposición pidió al Ejecutivo que no mienta sobre lo que el PP ha hecho estos años. "Sólo en Madrid se han construido 12 hospitales y 100 centros de salud nuevos. Y menos mal, para esta crisis. Y en toda España se incrementó un 14% el gasto público sanitario en nuestro último Gobierno, en concreto 3.768 millones de euros, que más nos gustaría ahora recibirlos en las autonomías. Si nos piden unidad, no la rompan ustedes", se quejó.

"A pesar de todo, sigue contando con nuestro apoyo", cerró Casado un discurso muy crítico con el Gobierno en el que pidió banderas a media asta en señal de duelo, funerales de Estado y un monumento para las víctimas en Madrid.

Un apoyo anunciado... a base de críticas

Ya en el momento en el que Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros iba a aprobar el estado de alarma, Pablo Casado confirmó que su partido estaría del lado del Gobierno en el caso de que fuese necesaria una prórroga.

Pero en toda esta crisis, pese a que el Partido Popular prometió "lealtad" en todo momento al Ejecutivo central, esa "lealtad" prometida ha brillado por su ausencia en no pocos momentos.

Los conservadores no han perdido la ocasión de insistir en que el Gobierno no ha estado a la altura de esta crisis y es Pedro Sánchez quien no ha sido "desleal" con los españoles.

En ninguno de sus discursos se olvida del PP de cargar contra el Gobierno de coalición por haber "alentado" la manifestación del 8M. No obstante, no pasa inadvertido que la dirección nacional del PP avaló la presencia de dirigentes de la formación en los actos centrales del Día de la Mujer.

Sin propuestas de resolución

El PP optó por no registrar propuestas de resolución al decreto de prórroga. Escogió presentar en el Congreso, horas antes del inico del debate, una catarata de iniciativas parlamentarias. En total, 136 nuevas iniciativas entre proposiciones no de ley, de ley, preguntas escritas, petición de datos y comparecencias.

Una de las iniciativas más destacadas por los conservadores es la proposición no de ley —sin efecto vinculante— que insta al Gobierno a la distribución de los profesionales sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud "ante la crisis generada por el coronavirus".

En lo relacionado con la petición de datos, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado al Gobierno, entre otras cuestiones, el listado de todas las manifestaciones y eventos multitudinarios autorizados y celebrados en la Comunidad de Madrid entre el 15 de febrero y el 9 de marzo de 2020, especificando día, hora, lugar, colectivos convocantes, motivos y número de personas presentes en cada manifestación y cada evento.

Además, el principal partido de la oposición ha solicitado la solicitud de comparecencia en la Comisión correspondiente del Congreso de la Directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que haga un análisis de la crisis de salud pública derivada de la pandemia.