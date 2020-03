Directo | Confusión en el primer día de parálisis en la actividad económica no esencial

Publicada el 30/03/2020 a las 08:29 Actualizada el 30/03/2020 a las 09:04

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

00.08. Excepciones a la hora de ir este lunes al trabajo. El Gobierno permitirá a los trabajadores de actividades no esenciales acudir a su lugar de trabajo únicamente este lunes en los casos en los que haya resultado imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, por lo que ofrece un día de moratoria para aquellas empresas que lo necesiten para cerrar. Así figura en el real decreto-ley por el que se regula la prohibición de actividades económicas no esenciales durante 15 días y establece un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el Covid-19. En concreto, se establece que en aquellos casos en los que resulte "imposible interrumpir de modo inmediato la actividad", las personas trabajadoras incluidas en las actividades que se paralizan en este real decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 "con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial".

El Consejo de Ministros, de forma extraordinaria, ha aprobado este domingo el Real Decreto-Ley que regula un #PermisoRetribuidoRecuperable para las personas trabajadoras de servicios no esenciales.



Lista de actividades esenciales. pic.twitter.com/AKy1yCXnGY — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) March 29, 2020

00.08. Los profesionales que pueden trabajar. El permiso retribuido recuperable y obligatorio que el Gobierno ha aprobado este domingo para confinar en sus casas entre el 30 de marzo y el 9 de abril a los trabajadores de actividades no esenciales no afectará a sanitarios, supermercados, abogados y trabajadores de los sectores financiero, gestorías, seguridad, telecomunicaciones, industria manufacturera, medios de comunicación, vendedores de prensa, transporte de mercancías y repartidores de comida a domicilio o de compras por Internet, entre otros. Así se establece en el borrador de real decreto pendiente de publicación en el BOE, al que ha tenido acceso Europa Press, y que establece hasta 40 excepciones en los que los trabajadores no podrán acogerse al permiso, aunque la lista podría variar. No afectará a las personas que se encuentren desarrollando ya su actividad a distancia o mediante teletrabajo, a las personas incorporadas en expedientes de regulación de empleo (ERTE), a personas que se encuentran en situación incapacidad temporal o disfrutan de un permiso de paternidad o maternidad, ni a los trabajadores de servicios esenciales, como tampoco a aquellos excluidos por el decreto de declaración de estado de alarma.

08.15. La situación puede "volver a reproducirse" en otoño. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este domingo que es posible que la situación que se ha desatado con la pandemia del coronavirus pueda volver a reproducirse el próximo otoño y ha admitido que el Gobierno ha podido cometer algunos "fallos" durante la gestión de una crisis sin precedentes. Así lo ha asegurado Robles en una entrevista en el El Objetivo de laexta, en la que ha hecho hincapié en que hay que actuar desde la "humildad". "Puede que haya fallos, sin ninguna duda, los hay", ha reconocido en un momento dado cuando hablaba de la compra de los test defectuosos que se han tenido de devolver a China. "Estamos volcándonos, trabajando las 24 horas del día, hay que tener humildad, lo que hacemos les gustará más a unos y menos a otros, espero que esta experiencia no la tengamos que volver a utilizar", ha dicho, antes de apuntar, no obstante que "todo dice que en octubre o noviembre probablemente esto pueda volver a reproducirse". En este contexto ha subrayado que ahora es el momento de trabajar conjuntamente y, "sin eludir ninguna de las responsabilidades" que la gente quiera hacer recaer en el Gobierno, ha insistido en que "ya habrá tiempo para la crítica". "Ojalá todos tuviéramos una varita mágica", ha apostillado. "Si hay errores hay que reconocerlos y ya está", ha dicho también a cuenta de la adquisición de test rápidos defectuosos, incidiendo en que el mercado internacional está saturado porque "todos los países del mundo están viviendo esta situación".

Margarita Robles: "No existen precedentes. Cada día aprendemos más en esta lucha contra el virus. Los datos son esperanzadores, pero tenemos que estar unidos".

#ObjetivoUnDíaMenos pic.twitter.com/z0IBn91MQ9 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) March 29, 2020

00.04. China registra un caso de coronavirus de transmisión local. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes que se ha registrado un caso de transmisión local del nuevo coronavirus en la provincia de Gansu, además de 30 contagios importados, mientras que la ciudad de Wuhan sigue sin presentar nuevos casos. El número total de casos importados ha ascendido a 723, de los cuales 93 han salido ya de los hospitales, mientras que 630 siguen bajo tratamiento y 19 están en estado grave. Este domingo, las autoridades sanitarias han confirmado cuatro muertes por Covid-19 y 17 casos sospechosos, todos ellos importados. En total, hasta este domingo se han confirmado 81.470 casos de coronavirus en el país asiático y 3.304 muertes. Un total de 322 pacientes han sido dados de alta de los hospitales tras haber superado el virus, por lo que el número total de personas recuperadas de coronavirus ha ascendido a 75.770. Mientras, los casos graves de Covid-19 se han reducido durante el domingo hasta los 633.

02.00. Medidas más dureas en EEUU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que las medidas de distanciamiento social para intentar reducir el número de contagios por coronavirus en el país se ampliarán hasta el 30 de abril. La nueva decisión del presidente Trump contrasta con sus palabras de la semana pasada, cuando afirmó que su intención era que el país volviera a funcionar con normalidad a partir del 12 de abril, coincidiendo con la festividad de Pascua, pese a no contar con el beneplácito de los expertos. Sin embargo, Trump ha apuntado que el 12 de abril se trataba de un "objetivo aspiracional", pero sí espera que esa fecha suponga un punto de inflexión y confía que se produzcan "grandes cosas" para el 1 de junio. Horas antes, el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en EEUU, Anthony Fauci, estimó que la pandemia podría provocar "millones" de contagios en todo el país y que la cifra de muertos podría alcanzar los 100.000.